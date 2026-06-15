Siber güvenlik ekipleri, geçen yıl 101 binden fazla zararlı bağlantıyı tespit ederek olası saldırıları engelledi. SOME ekipleri ve USOM’un çalışmalarıyla binlerce siber tehdit raporlanırken, BTK Akademi üzerinden verilen eğitimlerle 837 bini aşkın kişiye siber güvenlik eğitimi ulaştırıldı.

Teknolojideki gelişmeye paralel olarak, kötü niyetli yazılımlarda da artış görülüyor. Bunlara karşı savaş hâlinde olan siber güvenlik ordusu, geçtiğimiz yıl 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit ederek muhtemel siber saldırılara geçit vermedi.

Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME), 8 bin 393 kişilik ekiple, 101 binden fazla zararlı bağlantı tespit edildi ve muhtemel siber saldırılara geçit verilmedi.

Güvenlik binlerce uzmanla sağlanıyor: 101 bin saldırıya dur dediler

Ayrıca, geçen yıl USOM tarafından 6 bin 805 siber güvenlik bildirimi, ilgili kurum ve kuruluşlara iletildi.

Öte yandan, BTK Akademi üzerinden sunulan çevrim içi siber güvenlik eğitimlerinden yararlanan kullanıcı sayısı 2025 yılı sonu itibarıyla 837 bini aştı. Uygulamalı siber güvenlik eğitimi alan kişi sayısı da 1.500’ü geçti.

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