Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, e-Devlet Kapısı'nın siber saldırıya uğradığı ve sistemin çöktüğü yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu. Açıklamada, yaşanan erişim sorunlarının yoğunluk ve teknik çalışmalar nedeniyle ortaya çıktığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada ve bazı dijital platformlarda gündeme gelen "e-Devlet Kapısı'na siber saldırı yapıldığı" ve "sistemin tamamen çöktüğü" yönündeki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, e-Devlet Kapısı'nın altyapısında herhangi bir siber saldırı, veri güvenliği ihlali ya da sistemsel çökme yaşanmadığı ifade edildi.

Yetkililer, zaman zaman kullanıcıların erişimde sorun yaşamasının nedeninin sistemdeki yoğunluk ve devam eden teknik geliştirme çalışmaları olduğunu belirtti.

"ÇALIŞMALAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine en hızlı, güvenli ve kesintisiz şekilde erişimini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Kamuoyunun yalnızca ilgili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması, doğrulanmamış ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Haberle İlgili Daha Fazlası