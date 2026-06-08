DMM, "Devlet ödemelerden banka hizmet ücreti alıyor" iddialarını yalanladı. SGK ödemelerinin banka, ATM ve internetten ücretsiz yapıldığını belirten DMM, kredi kartı kesintilerinin kurumla ilgisi olmadığını ve tamamen bankaların kendi uygulamalarından kaynaklandığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ödemelerine ilişkin olduğu öne sürülen iddialara yönelik açıklama yaptı.

Açıklamada, “Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor” şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği belirtildi.

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SGK İLE İLGİSİ YOK

Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Bu kez de Devlet ödemelerden banka hizmet ücreti alıyor yalanını söylediler! DMM gerçeği açıkladı

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