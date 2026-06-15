ABD ve İran anlaşmasının ardından petroldeki düşüş takip edilirken, İnfo Yatırım “200 günlük ortalamanın işaret ettiği 83 dolar ve 500 günlük ortalamanın bulunduğu 77 dolar izlenecek önemli destekler” yorumunda bulundu. Barışın kalıcı mı geçici mi olduğu sorgulanırken, vanaların hemen eski performansını ulaşıp ulaşmayacağı da belirsizliğini koruyor. Finans kuruluşlarının tahminleri ise geniş bir yelpazede dalgalanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalar yeni haftaya iyimser haber akışıyla başlarken, Orta Doğu’da uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından ABD ile İran arasında “barış anlaşmasına varıldığı” açıklandı.

İnfo Yatırım tarafından paylaşılan raporda; Orta Doğu'dan gelen anlaşma haberiyle birlikte Brent petrolde sert geri çekilme yaşandığı ifade edilerek “Savaşı sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini yeniden başlatmak amacıyla ilk anlaşmaya varıldığının duyurulması, petrol fiyatları üzerinde güçlü bir aşağı yönlü baskı oluşturdu. Teknik görünümde 200 günlük hareketli ortalamanın işaret ettiği 83 dolar ve 500 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 77 dolar seviyeleri geri çekilmenin devamı halinde izlenecek önemli destek bölgeleri olarak öne çıkıyor” denildi.

SÜREÇ, ZAMAN ALACAK

Bu arada savaş sürecinde Ortadoğu'daki bazı üreticilerin petrol çıkarma faaliyetlerini tamamen durdurduğu ifade edilirken, bu üretim kuyularının yeniden faaliyete geçirilmesinin zaman alabileceği aktarıldı.

Hürmüz Boğazı dışında alternatif boru hatlarına sahip olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin üretime en hızlı dönecek aktörler olabileceği, saha şartları daha zorlu olan Irak gibi ülkelerin ise savaş öncesi kapasiteye dönmesinin bir yılı bulabileceği tahmin ediliyor.

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GEÇİCİ Mİ, KALICI MI?

Öte yandan barış anlaşmasının süreli mi süresiz mi olduğu da dikkatle takip ediliyor. Analistler, “Petrol üreten ülkeler Hürmüz Boğazı'nda kalıcı bir istikrardan emin olmak isteyecekler. Bu sebeple anlaşmanın 30 ya da 60 günle sınırlı kalmaması önemli. Aksi taktirde tam kapasiteyle üretime geçmeyebilirler” diyerek, Hürmüz Boğazı'nın ticarete açılması halinde bile ilk etapta bölgede sıkışan petrolün tahliye hızının ne olacağının belirsizliğini koruduğunu aktarıyor.

SON GELEN TAHMİNLER

Haziran ayında gelen 3 rapora bakıldığında;

- Fitch’in yıl sonu için Brent petrol beklentisi 71 dolar oldu.

- Hollandalı Rabobank, 100 dolar ile daha karamsar tahminde bulundu.

- Danimarkalı JYSKE Bank ise 85 dolarlık öngörüsünü paylaştı.

Söz konusu beklentiler de piyasada kafaların karışık olduğunu ve taşların yerine oturmadığını gösterdi. Mayıs ayının son haftasında da Citigroup 90 dolar, Commerzbank 85 dolar, Standard Chartered 80,50 dolar ve Bank of America 94 dolar tahmininde bulunmuştu.

DİKKATLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petroldeki sert düşüşle birlikte iç piyasada da dikkatle akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Pompa fiyatında yeni indirimler bekleniyor.

İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı savaş öncesinde 58,28 TL seviyesinde bulunuyordu. 15 Haziran’da litre fiyatı 63,08 TL’den satılıyor. Söz konusu dönemde benzinde %8,25 yükseliş yaşandı.

Motorin de aynı süreçte 60,33 TL’den 66,45 TL’ye çıktı ve %10,15 zamlandı. Akaryakıt fiyatlarında “eşel mobil” sistemi ile daha yüksek artışın önüne geçildi.



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