İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 13 şüphelinin ifadesi dosyaya girdi. Şüpheliler suçlamaları reddetse de ifadelerde; belediyelerde işe alımlar, kurultay delegeleriyle temaslar, belediye ihaleleri ve “delegelerin çocuklarının işe sokulduğu” yönündeki duyumlar dikkat çekti. Özellikle Gülhan Aydın’ın kızının iş arayışı, Melda Tutan’ın aile bireylerinin belediyelerde istihdam bağlantıları, Safi Karayalçın’ın CHP’li belediyelerden aldığı işler ve Metin Kaya’nın “Kılıçdaroğlu’na yakınlık” beyanına karşılık elde ettiği siyasi pozisyonları dosyanın en çarpıcı başlıkları arasında yer aldı.

CHP 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürüttüğü soruşturmada 13 şüphelinin ifadesine ulaşıldı. Şüphelilerden Ayça Akpek Şenay ve Gaffar Çiçek rüşvet almak, diğer 9 şüpheli ise siyasi partiler kanununa muhalefet suçlarından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

Tutuklamaya Sevk Edilen Şüpheliler

1. Ayça Akpek Şenay

2. Gaffar Çiçek

3. Gülhan Aydın

4. Halil İbrahim Şahin

5. Kalender Özdemir

6. Mehmet Ayıp Demirbüken

7. Metin Kaya

8. Özkan Deniz

9. Safi Karayalçın

10. Suat Dülger

11. Umut Mehmet Sapan

Şüphelilerden Hayati Kaya’nın yaşı itibari ile, Melda Tanışman Tutan’ın ise küçük çocuğunun bulunması hasebiyle ev hapsi talep edildi.

Kurultay dosyasında “menfaat” gölgesi: Kimi işe girdi, kimi ihale aldı, kimi “duydum” dedi

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen 2026/64881 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde şüphelilerin neredeyse tamamı aynı çizgide savunma yaptı. Şüpheliler, CHP 38. Olağan Kurultayı sürecinde oy tercihleri karşılığında para, iş, ihale ya da başka bir menfaat sağlanmadığını ileri sürdü.

Ancak tutanaklara yansıyan beyanlar yan yana getirildiğinde soruşturmanın odağındaki tablo dikkat çekici hale geldi. Bazı isimler kurultay delegesi olduğunu kabul ederken, bazıları oy tercihini “özgür irade” ile yaptığını söyledi. Buna karşın aynı ifadelerde belediye istihdamları, belediye ihaleleri, yakın akrabaların işe başlaması, kurultay öncesi ve sonrası temaslar ile delegeler üzerinde etkili olabilecek siyasi ilişkiler ayrı ayrı dosyaya girdi.

GÜLHAN AYDIN DOSYASI: “KIZIM İŞ İÇİN GÖRÜŞMÜŞ OLABİLİR”

Dosyanın en dikkat çeken ifadelerinden biri Gülhan Aydın’a ait oldu. Aydın, Özkan Yalım’ın kendisini arayarak kurultayda kimi desteklediğini sorduğunu, ardından çocuklarının çalışıp çalışmadığını öğrendiğini anlattı. Aydın, kızının daha sonra telefonunda Özkan Yalım’la görüşmesini gördüğünü, Yalım’ın kim olduğunu sorduğunu ve “iş bulma konusunda yardımcı olabilir mi” diye kendisine danıştığını söyledi.

Aydın, kızının Özkan Yalım’a CV göndermiş olabileceğini kabul ederken, bunun kendi yönlendirmesiyle olmadığını savundu. Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği, çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceği yönündeki iddiasını ise reddetti.

Ancak soruşturma kapsamında Aydın, kurultay delegesi olduğunu, Özkan Yalım’la temas kurduğunu, çocuklarının işsiz olduğunun konuşulduğunu ve kızının daha sonra Yalım’la iş için temas kurmuş olabileceğini kabul etti. Bu diyalog zinciri, dosya kapsamındaki “iş vaadi karşılığı oy tercihi” iddiasını güçlendiren hususlardan biri olarak kayda geçti.

Kurultay dosyasında “menfaat” gölgesi: Kimi işe girdi, kimi ihale aldı, kimi “duydum” dedi

MELDA TANİŞMAN TUTAN: AİLECEK BELEDİYEDE İSTİHDAM

Melda Tanişman Tutan’ın ifadesi ise adeta belediye istihdamı üzerinden kurulan siyasi ilişki ağını gündeme taşıdı. Tutan, CHP İl Başkan Yardımcısı olduğunu, daha önce Çekmeköy İlçe Başkanlığı yaptığını, eşinin Çekmeköy Belediyesi’nde çalıştığını, erkek kardeşinin ise 2024 Aralık ayında Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri biriminde işe başladığını kabul etti.

Tutan, kardeşinin işe başlamasının kurultayla ilgisi olmadığını, kurultaydan yaklaşık bir yıl sonra gerçekleştiğini savundu. Ancak aynı ifadede eşinin İBB geçmişi, Çekmeköy Belediyesi özel kalem bağlantısı ve kardeşinin Beşiktaş Belediyesi’ndeki görevi bir araya geldiğinde dosyada dikkat çeken bir nepotizm tablosu ortaya çıktı.

Savunma tarafı, kardeşin işe giriş tarihinin geç olmasını “kurultay pazarlığı olsaydı bir yıl beklemezdi” sözleriyle açıklamaya çalıştı. Fakat soruşturma bakımından mesele yalnızca tarih değil; siyasi görev, belediye kadroları ve aile bireylerinin kamu kaynaklı istihdam hatlarında kesişmesi olarak değerlendiriliyor.

SAFİ KARAYALÇIN: İKİ BELEDİYE, İHALE VE KURULTAY GÖLGESİ

Safi Karayalçın ifadesinde, 2023 Nisan ayında Beşiktaş Belediyesi’nden açık ihale usulüyle iş aldığını, halihazırda Küçükçekmece Belediyesi’nden de işler almış olduğunu söyledi. Karayalçın, Beşiktaş’tan aldığı ihalenin kurultaydan önce olduğunu, o tarihte kurultay gündeminin bulunmadığını savundu.

Ancak dosyadaki dikkat çekici nokta, Karayalçın’ın hem kurultay delegesi olması hem de CHP’li belediyelerle ticari ilişkisinin bulunması ve işler almaya devam etmesi. Karayalçın’ın Beşiktaş Belediyesi’nden alacaklarını tahsil edemediği savunması ise ilişkinin ticari ihtilafa dönüştüğünü gösterdi.

HAYATİ KAYA’NIN DUYUMU: “BİR DELEGENİN OĞLU BELEDİYEDE İŞE SOKULDU”

Hayati Kaya suçlamaları reddetti, kendisine herhangi bir menfaat teklif edilmediğini söyledi. Ancak ifadesindeki bir cümle dosyanın en çarpıcı yan notlarından biri oldu. Kaya, Ümraniye il delegelerinden Aydın isimli bir kişinin oğlunun belediyede işe sokulduğunu duyduğunu beyan etti.

Kaya bu konuda doğrudan görgüsü olmadığını belirtse de bu beyan, soruşturmanın ana iddiasıyla örtüşen bir duyum olarak kayda geçti. Çünkü dosyanın merkezinde, kurultay sürecinde delegelerin veya yakınlarının belediyelerde işe alınması iddiası bulunuyor.

METİN KAYA’NIN ÇELİŞKİLİ ÇİZGİSİ: “İL KONGRESİ SONRASI BELEDİYE VE İBB MECLİS ÜYELİĞİ GÖREVLERİ GELDİ

Metin Kaya ifadesinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile hemşehrilik ve uzaktan akrabalık bağı bulunduğunu, kurultayda oy kullanma hakkı olsaydı Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini söyledi. İstanbul İl Kongresi’nde de Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığını, ancak listeyi görünce tarafsız kaldığını beyan etti.

İşte tam bu noktada Kaya’nın siyasi çizgideki dönüşüm dikkat çekti. Kaya, kurultay sürecinde Özgür Özel lehine delegelere para dağıttığı iddiasını reddetse de sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ümraniye Belediyesi Meclis üyeliği göreve getirildiğini beyan etti.

Kurultay dosyasında “menfaat” gölgesi: Kimi işe girdi, kimi ihale aldı, kimi “duydum” dedi

KALENDER ÖZDEMİR VE TURGUT KOÇ HATTI: KAHRAMANMARAŞ’TA TESADÜFEN ÖZGÜR EKİBİYLE KARŞILAŞTIK

Kalender Özdemir, kurultay döneminde aktif görev almadığını, delegelere para dağıtmadığını, Turgut Koç’u ise Ataşehir Belediyesi döneminden tanıdığını söyledi. Gizli tanık ve Turgut Koç beyanlarını reddeden Özdemir, Kahramanmaraş’ta Özgür Özel’in ziyareti sırasında parti binası önünde bulunduğunu ancak bunun tesadüfi olduğunu savundu.

Özdemir’in savunması, “oradaydım ama organizasyonun parçası değildim” şeklinde oldu. Buna karşın Suat Özçağdaş, Turgut Koç bağlantısı ve Kahramanmaraş ziyareti, soruşturmanın delege temasları bakımından dikkat çekici başlıkları arasında yer aldı.

PARA TAŞIMA İDDİASI VE GAFFAR ÇİÇEK’İN SAVUNMASI

Gaffar Çiçek, Veli Ağbaba’nın yanında çalıştığını, para taşıdığına ilişkin iddiaları reddettiğini söyledi. Gökhan Böcek’in beyanlarında geçen kişi olmadığını savunan Çiçek, Malatya’da yaşadığını, Ankara’ya nadiren gittiğini ve mali profilinin incelenmesi halinde iddiaların doğru olmadığının görüleceğini ileri sürdü.

Ancak Çiçek’in, Turgut Koç’u tanıdığını, Gökhan Cumalı’nın Veli Ağbaba İstanbul’a geldiğinde şoförlük yaptığını ve Koç’un çalışanı olduğunu söylemesi dosyadaki kişilerin ilişkiler ağını gösteren detaylar arasında yer aldı.

AYÇA AKPEK ŞENAY: “VELİ AĞBABA’NIN TALEBİ İLE CUMALİ’Yİ SAVUNDUM”

Ayça Akpek Şenay, kurultay delegesi olmadığını, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olduğunu ve delegelere menfaat sağlandığına ilişkin bilgi ya da görgüsünün bulunmadığını söyledi. Ancak Gökhan Cumalı’nın sulh ceza sorgusunda müdafiliğini üstlendiğini, bunu kendisinden Veli Ağbaba’nın istediğini kabul etti. Bu beyan, soruşturmanın siyasi ve hukuki destek ağının nasıl işlediğine ilişkin dikkat çekici bir unsur olarak kayda geçti.

MUTLAK BUTLANA KONU CHP 38. OLAĞAN KURULTAYI ÜZERİNDEKİ ŞAİBELER BÜYÜYOR

13 ifade birlikte değerlendirildiğinde soruşturmanın yalnızca “kim kime oy verdi” meselesi olmadığı görülüyor. Dosyada belediye kadroları, yakın akrabaların işe girişleri, CHP’li belediyelerden alınan ihaleler, kurultay delegeleriyle temaslar ve para/menfaat iddiaları aynı zeminde birleşiyor.

Şüphelilerin tamamına yakını suçlamaları reddetse de ifadelerdeki kesişen başlıklar soruşturmanın seyrini daha da kritik hale getirdi. Özellikle “iş vaadi”, “belediye istihdamı”, “ihale ilişkisi” ve “delege iradesinin etkilenmesi” iddiaları, CHP 38. Olağan Kurultayı üzerindeki şaibe tartışmasını büyütecek nitelikte görünüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası