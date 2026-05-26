Şırnak’ın Cizre ilçesinde aralarında 'arazi anlaşmazlığı' bulunan akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay sonrası 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bayram arifesinde yaşanan aile kavgası mahalleyi karıştırdı.

Olay, Cudi Mahallesi Ziraat Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre taraflar arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kontrolden çıktı. Tekmeli tokatlı kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahallenin adeta savaş alanına döndüğü olayda Çevik Kuvvet ekipleri müdahalede bulundu. Polis ekipleri, tarafları ayırabilmek için biber gazı kullanarak kavgayı kontrol altına aldı.

Çıkan olaylarda 2 kişi bıçak darbeleriyle, 6 kişi ise taş ve sopa darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bayram arefesinde sopalı, bıçaklı kavga! Akrabalar birbirine girdi, yaralılar var

17 GÖZALTI VAR

Polis ekipleri hem olayın yaşandığı mahallede hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 17 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası