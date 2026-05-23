İş adamı Geylani Yenigün (44), Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ortağıyla yaşadığı tartışma sonrası uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından zanlı U.Ö.’nün aynı silahla intihar ettiği öğrenilirken, cinayetin alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edildi. Öte Geylani Yenigün'ün, cinayet zanlısının yaklaşık 5 ay önceki nikahında şahitlik yaptığı öğrenildi.

Olay, Yahyakaptan Mahallesi Sağlık Sokak'taki Geylani Yenigün'e ait evde meydana geldi.

TARTIŞTIĞI ORTAĞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre, Geylani Yenigün ile ortağı U.Ö. arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö., yanındaki tabancayla Yenigün'e ateş etti. Uğur Ö., daha sonra sitenin bahçesine çıkarak aynı silahla kendine ateş edip intihar etti.

Geylani Yenigün

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yenigün, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ALACAK VERECEK MESELESİ ANLAŞMAZLIĞI

Yerel bir gazetenin ortağı da olan Yenigün'ün kimya, eğlence ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterdiği; 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Yenigün ve U.Ö. arasında bir süre önce devir işlemlerine bağlı alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık başladığı, ortağının evine bu sebeple konuşmak için gittiği ileri sürüldü.

5 AY ÖNCE NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPMIŞ

Öte yandan iş adamı Geylani Yenigün'ün (44), cinayet zanlısının yaklaşık 5 ay önceki nikahında şahitlik yaptığı öğrenildi. Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından cenazeler morga kaldırıldı.

