Galatasaray'ı 2013-2014 sezonunda çalıştıran, kariyerine Al-Sadd'da devam eden Roberto Mancini, bu sezon şampiyonluk sevinci yaşadı. 61 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Katar ekibindeki geleceğine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelen Roberto Mancini hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"MANCINI MİLLİ TAKIMI ÇALIŞTIRACAK"

Corriere della Sport'un genel yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni, Serie A ekipleri ve İtalya Milli Takımı hakkında konuştu. Zazzaroni, "Massimiliano Allegri, Napoli'ye mükemmel olurdu. Roberto Mancini'nin ise milli takıma gidişi yüzde 99.9, kesin. Conte'den sonra Napoli'nin durumu korkutucu. Kazanan profilde bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Sarri ise Atalanta'ya gidiyor" dedi.

Bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Mancini, İtalya Milli Takımı'nda 2018-2023 yılları arasında görev yapmıştı. Mancini, daha önce Suudi Arabistan Milli Takımı, Zenit, Inter, Manchester City, Lazio ve Fiorentina'da da çalışmıştı.

