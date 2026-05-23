Championship play-off finalinde Premier Lig bileti için Middlesbrough ile karşılaşacak olan Hull City’de maç öncesi büyük şok yaşandı. Takım otobüsü, stadyuma hareket ettiği sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı ve şişeli saldırıya uğrarken, olay İngiliz basınında son dakika gelişmesi olarak duyuruldu.

İngiltere Championship play-off finalinde bu akşam Premier Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek olan Hull City ile Middlesbrough maçı öncesinde stadyum çevresinde hareketli dakikalar yaşandı. Kritik müsabaka için hazırlıklar sürerken, Hull City takım otobüsünün taşlı ve şişeli saldırıya uğradığı bildirildi.

Futbol dünyasının maddi açıdan en değerli maçlarından biri olarak kabul edilen ve kazanan takımın doğrudan İngiltere Premier Lig'e yükseleceği dev final öncesi, Hull City kafilesini taşıyacak olan otobüs hedef alındı. Edinilen bilgilere göre; takım otobüsü, futbolcuları ve teknik heyeti konakladıkları noktadan almak üzere yola çıktığı güzergah üzerinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

OLAY SON DAKİKA OLARAK DUYRULDU

Olay anı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports tarafından yayın akışı kesilerek son dakika haberi olarak ekranlara taşındı. Canlı yayında hasar alan otobüsün görüntüleri paylaşılırken, atılan yabancı maddeler nedeniyle aracın camlarının kırıldığı görüldü.

Bölgedeki gelişmeleri takip eden Sky Sports muhabiri Tim Thornton, olaya ilişkin detayları şu sözlerle aktardı:

"Oyuncuları almaya giderken otobüse taşlar ve şişeler atıldı. Bazı hasarlar oluştu ve güvenlik amacıyla zarar gören dış camın bir kısmı tamamen kırılmak zorunda kalındı."

Hull City takım otobüsü taşlı ve şişeli saldırıya uğradı

FUTBOLCULAR OTOBÜSDE DEĞİLDİ

Saldırı esnasında Hull Cityli oyuncuların ve teknik kadronun henüz otobüse binmemiş olması, muhtemel yaralanmaların önüne geçti. Olayın ardından bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, saldırganları tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve takımın transferi için ek güvenlik önlemleri sağlandı.

