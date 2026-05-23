Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan uluslararası insani yardım filosuna yönelik müdahalenin ardından Avrupa-İsrail hattında diplomatik ipler tamamen koptu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Fransız topraklarına girişinin bugünden itibaren tamamen yasaklandığını duyurdu.

Akdeniz’in uluslararası sularında yol alan ve içinde 44 farklı ülkeden yüzlerce insan hakları aktivistini barındıran Sumud insani yardım filosuna İsrail savaş gemileri tarafından yapılan askeri müdahale, dünya genelinde büyük bir diplomatik krize yol açtı.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Aşdod Limanı'nda elleri plastik kelepçelerle arkadan bağlanmış, başları öne eğik şekilde yerde diz çöktürülen aktivistlerle alay etmişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "Bugünden itibaren Itamar Ben-Gvir’in Fransa topraklarına girişi yasaklanmıştır. Bu karar, Global Smud filosunda yolcu olarak bulunan Fransız ve Avrupalı vatandaşlara yönelik tarif edilemez davranışlarının ardından alınmıştır. Hiçbir yararı olmayan ve diplomatik ve konsolosluk hizmetlerini aşırı yük altına sokan bu filonun girişimini onaylamıyoruz, bu hizmetlerin profesyonelliğini ve özverisini takdir ediyorum. Ancak, Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesini, sindirilmesini veya kötü muameleye maruz kalmasını, üstelik bir kamu görevlisi tarafından, tolere edemeyiz. Bu davranışların çok sayıda İsrailli hükümet yetkilisi ve siyasetçi tarafından kınandığını belirtmek isterim. Bu olaylar, Filistinlilere yönelik şok edici açıklamalar ve eylemler, nefret ve şiddet kışkırtmalarının uzun bir listesinin devamı niteliğindedir." dedi.

Küstahlığının bedeli ağır oldu! Fransa, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in ülkeye girişini yasakladı

İTALYA'YI YAPTIRIMLARA DAVET ETTİ

Açıklamasının devamında ise , "İtalyan meslektaşım gibi ben de Avrupa Birliği’nden Itamar Ben-Gvir’e karşı da yaptırımlar uygulamasını talep ediyorum." şeklinde yazdı.

"TECAVÜZ DAHİL 15 CİNSEL SALDIRI YAŞANDI!"

Türkiye’nin yoğun diplomatik temaslarıyla İstanbul’a getirilen "Sumud" insani yardım filosu aktivistleri, ayağının tozuyla indikleri havalimanında maruz kaldıkları sistematik işkence ve sadizmi dünyaya ifşa etti.

Daha önce de Filistin'e yönelik yardım filolarında görev aldığını ve İsrail tarafından esir alınarak meşhur Kziot Hapishanesi'ne konulduğunu belirten Alex, bu defaki barbarlığın çok daha planlı ve sadistçe olduğunu aktardı:

"İsrail gardiyanlarının, sırf bize acı çektirmek ve mümkün olduğunca zarar vermekten aldıkları o 'bariz zevki' tarif etmeye kelimeler yetmez. Karşımızda insanlıktan çıkmış bir yapı vardı. Esir tutulduğumuz o hapishane gemisindeki koşullar tam anlamıyla bir 'toplama kampı' gibiydi. Daha önceki filo görevinde engellenip Kziot Hapishanesi’ne götürüldüğüm zamanki muameleyi çok iyi hatırlıyorum ancak bu seferki ondan 'çok daha kötü', çok daha vahşi bir muameleydi.

Gözlerimizin önünde insanları yakın mesafeden gömlek mermilerle, plastik mermilerle vurdular. Onlarca arkadaşımızın kemikleri kırıldı. Ellerimizi arkadan o kadar sıkı ve acımasızca bağladılar ki, bir süre sonra parmaklarımdaki hissi kaybettim ve acıdan bayıldım. Bu yaşananlar, İsrail ordusu içimize yaydığı sistemik şiddetin, Batı Şeria’da yürüttükleri yasa dışı tahliyelerin ve devam eden ilhak politikasının ne kadar gözü kara bir noktaya ulaştığının kanıtıdır. İçeride, savunmasız aktivistlere yönelik tecavüz dahil en az 15 cinsel saldırı vakası yaşandı."

POLONYA VE İSPANYA HAREKETE GEÇTİ

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Polonya'ya girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunulacağını duyurmuştu.

BEN GVİR'İN AB TOPRAKLARINA GİRİŞİNE YASAK GETİRİLMESİNİ İSTENDİ

Tüm dünyadan tepki çeken, Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin İsrail hükümeti ve ordusu tarafından aşağılandığı görüntülere atıfta bulunan İspanya Başbakanı Sanchez ise "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in, Gazze'yi destekleyen uluslararası filonun üyelerini aşağıladığı görüntüler kabul edilemez. Vatandaşlarımıza kötü muamele eden hiç kimseye müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler geldi.

