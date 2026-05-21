Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough ile 23 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak. Kazanan ekip, Premier Lig'e yükselecek. Hull City'nin rakibi Southampton, rakip takım Middlesbrough'nun antrenmanlarını gizlice izlediği gerekçesiyle finalden ihraç edilmişti.

İngiltere Championship play-off finalinde tüm gözler Wembley Stadyumu'nda oynanacak final müsabakasına çevrildi. Türk iş adamı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough ile kozlarını paylaşacak.

DEV MAÇ 23 MAYIS'TA

Sezon boyunca ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Hull City, Premier Lig hayalini gerçekleştirmek için 23 Mayıs Cumartesi günü TSİ 17.30'da sahada olacak. Karşılaşma TV8 ekranlarında canlı olacak.

Championship finalini kazanan takım, 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele edecek.

SOUTHAMPTON İHRAÇ EDİLDİ, RAKİP MIDDLESBROUGH OLDU

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Middlesbrough'un play-off finaline dahil edildiği ve Southampton'a İngiltere Championship'in 2026-2027 sezonunda uygulanacak 4 puan silme cezası verildiği aktarıldı.

