Kaydet

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki yeşillik alanda aniden ortaya çıkan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, site sakinleri arasında büyük bir korku ve paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşlar endişe içerisinde bölgeden hızla uzaklaşmaya çalışırken, son derece soğukkanlı davranan cesaretli bir vatandaş yılana dikkatlice yaklaşarak tehlikeli sürüngeni çıplak elleriyle yakalamayı başardı. Çevredeki panik havasını anında dağıtan duyarlı şahıs, yakaladığı yılanı zarar vermeden sitenin dışındaki doğal yaşam alanına geri bırakırken; yürekleri ağza getiren ve doğaya saygılı bir yaklaşımla mutlu sonla biten o ilginç anlar, bir başka vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası