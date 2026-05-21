İstanbul Anadolu Yakası’nda büyük merakla beklenen M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nın Sultanbeyli uzatması için açılış tarihi netleşti. Toplam 4,40 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyondan oluşan ikinci etap kısa süre içinde hizmete girecek. Peki, Sultanbeyli-Üsküdar metrosu ne zaman açılacak, güzergâhında hangi duraklar yer alacak?

Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı'nın Sancaktepe-Sultanbeyli etabının açılmasıyla birlikte Sultanbeyli'den Üsküdar'a ulaşım süresi yaklaşık 50 dakikaya inecek. M5 Üsküdar–Samandıra Metro Hattı’nın mevcut entegrasyonları, Sultanbeyli etabı için de geçerli olacak. Metro hattının ilerleyen süreçlerde M12 Göztepe–Ümraniye Metro Hattı’na ve M14 Altunizade–Bosna Bulvarı Metro Hattı’na entegrasyonun sağlanması bekleniyor.

SULTANBEYLİ ÜSKÜDAR METROSU AÇILIŞ TARİHİ VE SAATİ

Üsküdar ve Sultanbeyli arasındaki ulaşım süresinin 150 dakikadan 50 dakikaya düşeceği ulaşım hattı 22 Mayıs saat 11.00'de açılacak.

Yapılan açıklamada; "Devam eden metro projelerimizi bir bir tamamlıyoruz. Çekmeköy - Sancaktepe - Sultanbeyli Metro Hattı’nın ikinci etabında sona geldik." denildi.

