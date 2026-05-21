KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak isteyen bir yolcunun bagajında 4 adet embriyo ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin, İsrailli bir merkezle bağlantısı olduğu iddia edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), embriyo kaçakçısı yakalandı. Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yapmak isteyen 24 yaşındaki Y.M.G.'nin bagajında 4 embriyo tespit edildi.

EMBRİYOLAR POLİS TARAFINDAN MUHAFAZA ALTINDA

Olayın ardından şüpheli gözaltına alınırken, embriyolar polis tarafından muhafaza altına alındı. Şüpheli, "İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli Yasası"nı ihlal suçundan tutuklandı.

İSRAİL İLE BAĞLANTI İDDİASI

Soruşturma kapsamında embriyoların kaynağı, hangi amaçla taşındığı, hangi ülkeye götürülmek istendiği ve olayla bağlantılı başka kişi ya da kurumların bulunup bulunmadığının araştırıldığı kaydedildi. Şüphelinin İsrailli bir şirkete ait olduğu bilinen bir merkezle bağlantısının bulunduğu iddia edildi.

"TÜM YÖNLERİYLE AYDINLATILSIN" ÇAĞRISI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulunuldu. Açıklamada, embriyoların hangi merkezle bağlantılı olduğu, olayın bireysel mi yoksa organize bir yapı içerisinde mi gerçekleştiği yönündeki soruların cevap bulması gerektiği ifade edildi.

KKTC'DE GÜNDEM OLDU

KKTC'de son yıllarda büyüyen tüp bebek ve sağlık turizmi sektörünün ardından yaşanan olay, biyolojik materyal taşınması ve denetim süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

