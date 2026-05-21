İstanbul'un en yoğun ana arterlerinden biri olan E-5 Karayolu Florya-Küçükçekmece istikametinde sabah saatlerinde elektrikli scooter ile trafiğe çıkan bir şahıs, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran tehlikeli bir yolculuğa imza attı. Hızla akan yoğun araç trafiğinin ve seyir halindeki otomobillerin arasında kilometrelerce ilerleyerek büyük bir riske neden olan kural tanımaz sürücünün yürekleri ağza getiren o anları, duruma tepki gösteren bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntüleri çeken vatandaşın "Deli cesareti" sözleriyle nitelendirdiği ve bu tür araçların ana yollara çıkmasının oluşturduğu ölümcül tehlikeye dikkat çektiği olay, trafikteki akılalmaz ihlalleri bir kez daha gözler önüne serdi.

