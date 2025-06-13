Roberto Mancini'den Türkiye itirafı: "Türk futbolu saf tutkuyla yönlendiriliyor"

Galatasaray’ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, kariyeri ve Türk futboluna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Türk futbolundaki zamanımı çok sevdim”"derken, yeniden Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını da açıkladı.

Geçtiğimiz sezondan bu yana herhangi bir kulüple anlaşmayan ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini, suskunluğunu bozdu. Transfermarkt’a konuşan deneyimli teknik adam, Türk futboluna dair değerlendirmelerde bulundu.

"TUTKU İÇİN YAŞIYORUM"

Galatasaray’dan 2014 yılında tazminat talep etmeden ayrılan Mancini, "Futbol bir tutku; ben bu tutku için yaşıyorum. Elbette bu aynı zamanda bir meslek, ama beni motive eden şey asla maddi kazanç değil." dedi

Türk futboluna dair düşüncelerini de paylaşan İtalyan hoca, "Türk futbolundaki zamanımı çok sevdim, çünkü orası saf tutkuyla yönlendirilen bir yer." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'da görev yaptığınız dönemde karşılaştığınız en büyük zorluk neydi?" sorusu üzerine İtalyan hoca, "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynadığımız kar fırtınalı maç." dedi.

Son olarak yeniden Türkiye'de bir takım çalıştırmak isteyip istemediği sorulan tecrübeli teknik adam "Evet" cevabını verdi.