Gizemli kişi Bernardo Silva mı? Galatasaray'ın ışık şovu gündem oldu

Galatasaray, saatler gece yarısı 12'yi gösterdiğinde Galata Kulesi'nde ışık şovu yaptı. Yaklaşık 8 dakika süren şovun en çok konuşulan anı ise bir silüetin Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'ya benzetilmesi oldu.

Galatasaray'ın YouTube hesabından dün akşam saatlerinde "Bu gece 00.00'da İstanbul'un gözcüsünde ne yaşanacak? Tarihe geçecek o anlar" şeklinde yapılan paylaşım milyonlarca taraftarı heyecanlandırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın ardından saat 00.00'ı beklemeye geçti.

GALATA KULESİ'NDE IŞIK ŞOV

Galatasaray, saat 00.00'da YouTube'da "Şampiyonlar Ligi ışıklarını yakıyoruz" başlığıyla bir yayın başlattı ve Galata Kulesi'nde ışık şovu gerçekleştirildi. Şovda Şampiyonlar Ligi müziği ile aslan kükremesi kullanıldı, Leroy Sane'nin görüntüsü ise kuleye yansıtıldı.

Galatasaray'ın Galata Kulesi'nden yaptığı yayın, yaklaşık 8 dakika sürdü.

BERNARDO SILVA MI?

Galatasaray'ın yaptığı yayında Leroy Sane'nin arkasına yansıyan bir görüntü dikkat çekti. Sane'nin arkasına yansıyan görüntü, Manchester City forması giyen ve Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bernardo Silva'ya benzetildi.

Aynı yayındaki başka bir görüntü de Portekiz bayrağına benzetilince sosyal medyada "Bernardo Silva Galatasaray'a geliyor" iddiaları daha da güçlendi.