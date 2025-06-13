Bernardo Silva'dan Galatasaray'a cevap! Dünya sarı kırmızılıları konuşuyor

Leroy Sane transferiyle bombayı patlayan Galatasaray hız kesmiyor. Sarı kırmızılıların hedefindeki yeni ismin Bernardo Silva olduğu iddia edilirken, Portekizli futbolcunun Galatasaray ile kurduğu ilk temas sonrası transfere dair tutumu belli oldu. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları öncesi kadrosunu tamamlamak ve hem Avrupa'ya hem de Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, transfer ateşini yaktı. Bayern Münih'ten Lorey Sane ile anlaşan sarı kırmızılıların yeni hedefinin Bernardo Silva olduğu iddia edildi.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Bernardo Silva, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Yıldız futbolcu, bu nedenle Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendiriyor ve Galatasaray ile yaptığı ilk görüşmeler sonrası sarı kırmızılılara gitmeye sıcak bakıyor.

HAZİRAN SONUNU BEKLİYOR

Galatasaray'ın Manchester City ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü aktarılırken, Bernardo Silva'nın sarı kırmızılılara olumlu cevap verdiği ifade edildi.

Tüm teklifleri görmek isteyen 30 yaşındaki futbolcunun haziran ayının sonuna kadar karar vereceği açıklandı.

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 49 maça çıkan deneyimli isim, 5 gol atıp 4 de asist üretti.