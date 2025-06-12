Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önceki Galatasaray sözleri yeniden gündemde! "Ümitlenebilirler..."

Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önceki Galatasaray sözleri yeniden gündemde! "Ümitlenebilirler..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakan Çalhanoğlu&#039;nun yıllar önceki Galatasaray sözleri yeniden gündemde! &quot;Ümitlenebilirler...&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 yıl önce verdiği röportajda Galatasaray camiasına yönelik söylediği sözler, son transfer iddiaları sonrası yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun sözleri sarı-kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.

İtalya Serie A'da Inter forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önceki Galatasaray sözleri yeniden gündemde!

Milli yıldız, o dönemde Galatasaray taraftarlarına seslenerek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı:

"Bu sene ve sonraki sene Galatasaray'a gidemem, çünkü kontratım var ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. UltrAslan'dan çok arkadaşlarım var, onlar sevinir şimdi."

Hakan Çalhanoğlu'nun 2 sene önce verdiği röportajda kullandığı cümleler transfer haberlerinin sonrasında yeniden gündeme oturdu. Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla adının anılmasının ardından taraftarlar yıldız oyuncuyu sıkı takip ediyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşısı ile adını duyurmuştu! Alman rakibini 1,25 milyar dolara satın alıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Eşi İstanbul'dan paylaştı - SporGalatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası!Fenerbahçe'nin ilgisi vardı! Kevin De Bruyne resmen Napoli'de - SporF.Bahçe'nin ilgisi vardı! Kevin De Bruyne resmen Napoli'deGalatasaray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı! - SporG.Saray, Leroy Sane'nin maliyetini KAP'a açıkladı!Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane için sürpriz gelişme! Dünya Kupası detayı dikkat çekti - SporLeroy Sane için sürpriz gelişme! Dünya Kupası detayı...Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede - SporHakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası!Leroy Sane, Bayern Münih'e veda etti! "Yeni bir sayfa açmaya karar verdim" - Sporİşte Leroy Sane'nin Bayern Münih'e veda mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...