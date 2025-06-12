Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önceki Galatasaray sözleri yeniden gündemde! "Ümitlenebilirler..."

İtalya Serie A'da Inter forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada gündem oldu.

Milli yıldız, o dönemde Galatasaray taraftarlarına seslenerek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı:

"Bu sene ve sonraki sene Galatasaray'a gidemem, çünkü kontratım var ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. UltrAslan'dan çok arkadaşlarım var, onlar sevinir şimdi."