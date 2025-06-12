Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önceki Galatasaray sözleri yeniden gündemde! "Ümitlenebilirler..."
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 2 yıl önce verdiği röportajda Galatasaray camiasına yönelik söylediği sözler, son transfer iddiaları sonrası yeniden gündeme geldi. Yıldız oyuncunun sözleri sarı-kırmızılı taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı.
İtalya Serie A'da Inter forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nun yıllar önce verdiği bir röportaj sosyal medyada gündem oldu.
Milli yıldız, o dönemde Galatasaray taraftarlarına seslenerek dikkat çeken ifadeler kullanmıştı:
"Bu sene ve sonraki sene Galatasaray'a gidemem, çünkü kontratım var ama ondan sonrası için ümitlenebilirler. UltrAslan'dan çok arkadaşlarım var, onlar sevinir şimdi."
Hakan Çalhanoğlu'nun 2 sene önce verdiği röportajda kullandığı cümleler transfer haberlerinin sonrasında yeniden gündeme oturdu. Yıldız ismin sarı-kırmızılı takımla adının anılmasının ardından taraftarlar yıldız oyuncuyu sıkı takip ediyor.