Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane için sürpriz gelişme! Dünya Kupası detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2025 18:32 - Güncelleme: 12 Haziran 2025 18:32 - Güncelleme:

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Galatasaray’ın transferini KAP'a bildirdiği dünyaca ünlü yıldız Leroy Sane ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman futbolcunun, kulübü Bayern Münih’le birlikte FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların kadrosuna kattığı yıldız isim Leroy Sane hakkında Almanya'dan flaş bir haber geldi. Sky'da yer alan bilgiye göre, 29 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih ile Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer alacak. CUMA GÜNÜ KAMPA KATILIYOR Haberde, Alman yıldızın cuma günü Bayern Münih'in ABD'de başlayacak kampına katılacağı aktarıldı. Ancak Bayern Münih'in Temmuz ayındaki eleme turlarına kalması durumunda, Sane'nin bu karşılaşmalarda forma giymeyeceği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN'DA BİTİYOR Leroy Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Alman devinin de yer alacağı FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. İlgili Haber Hakan Çalhanoğlu için flaş transfer iddiası! Galatasaray devrede

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran