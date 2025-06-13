Leroy Sane, Galatasaray'a ve taraftarına övgüler yağdırdı: Türkiye'nin en büyüğüne geldim

Kendisini isteyen birçok kulüp olmasına rağmen G.Saray’ın atmosferinden ve büyüklüğünden çok etkilendiğini söyleyen Alman futbolcu “Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Son yıllarda dünya yıldızlarını Türkiye’ye getirerek büyük yankı uyandıran Galatasaray, son bombasını Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane ile patlattı. Fenerbahçe’nin de yer aldığı birçok takımın transfer listesinde olan Sane, Türkiye’nin en büyüğüne geldiğini söyledi.

İstanbul’da binlerce taraftarın karşıladığı Sane “İnanılmaz mutluyum. Taraftarı duyuyorum, o da ayrı bir mutluluk” dedi. İstanbul’da daha önce Galatasaray’a karşı oynadığını hatırlatan Sane “İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bana karşı çok gürültülüydüler. Şimdi o taraftar benim arkamda olacak” açıklamasını yaptı.

BAŞARILI OLMAYA GELDİM

Transfer sürecine dair de açıklamalarda bulunan Sane, sarı kırmızılı kulübün etkileyici yapısına dikkat çekti ve, “Galatasaray’ın atmosferi kararımda etkili oldu. Taraftarın önündeki ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Birçok kulüpten teklif vardı. Galatasaray’ın ısrarı ve bu kulübün büyüklüğü tercihimde etkili oldu. Galatasaray bir bütün olarak beni çok istedi. Hem atmosfer, hem kulübün büyüklüğü ve en önemlisi beni çok istemelerinden etkilendim. Çok heyecanlıyım. Mertens büyük oyuncuydu. Onun giydiği 10 numarayla G.Saray’a şans getirmeyi ve aynı başarıları yaşamayı istiyorum” ifadelerini kullandı.

İLK TEMAS GARDİ'DEN

Galatasaray’ın yeni yıldızı Leroy Sane’nin transferinin perde arkası aralandı. Fenerbahçe’nin yanı sıra birçok takımın yakından ilgilendiği Sane’yi bitirmek için sarı kırmızılı yönetim iki ay boyunca inceden inceden bu transfere çalıştı. Daha ligler devam ederken Sane ile nisan ayında irtibata geçen sarı kırmızılılar ilk olarak sportif direktör George Gardi sayesinde oyuncunun kapasını çaldı. Sözleşmesi bitecek olan Sane ilk görüşmede olumlu sinyal verdi.

YILDIZLAR SEFERBER OLDU

Süreç ilerledikçe araya Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu da girdi. Teknik direktör Okan Buruk, Sane ile iki kere telefonla görüşüp Galatasaray’ı anlattı. Yönetim, Osimhen’in, İcardi’nin, Mertens’in aidiyet duygusuyla kaplı mesajlarını ve şampiyonluk görüntülerini izletti. Sane için eski yıldızlar Hamit Altıntop, İlkay Gündoğan ve eski takım arkadaşı Kaan Ayhan da devreye girdi, hatta Fenerbahçeli Mesut Özil de olumlu referans verdi ve iş bitti.

LEROY SANE G.SARAY'I SEÇTİ

G.Saray’ın Leroy Sane transferi Avrupa’da gündem oldu. Alman gazetesi Bild “Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul’a indi. Büyük çılgınlık, binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti” ifadelerini kullandı.

İngiliz The Athletic ise “Leroy Sane üç yıllığına Galatasaray’da. Yıllık maliyeti 15 milyon avro. Sane, Fenerbahçe, Arsenal, Bayern ve Al Hilal’in ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti” dedi. L’Equipe de Sane’nin Bayern’in Dünya Kulüpler Kupası kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

SANE ÇILGINLIĞI

Galatasaray YouTube kanalında Leroy Sane için uçak takip yayını yapıldı. Yayını izleyenlerin sayısı 2.3 milyona ulaştı. Sane’nin İstanbul’da olduğu ilk anları ise 3 milyon 167 bin kişi izledi. Leroy Sane, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

ÜÇ YILLIK İMZAYI ATTI

İstanbul’da dün sabah sağlık kontrolünden geçen Leroy Sane, sarı kırmızılı formayı sırtına geçirip üç yıllık imzayı attı. Kemerburgaz tesislerini ve stadı gezen Sane, Mertens’in 10 numaralı formasını giyecek. Alman futbolcu her sezon 9 milyon avro garanti para, 3 milyon avro imza parası alacak. Futbolcunun ayrıca 2 milyon avroya ulaşan başarı bonusları da var.

TOPLA DANS EDEN ADAM

Pivot santrfor hariç forvetin her bölgesinde görev yapabilen Leroy Sane, özellikle her iki kanattaki etkisiyle öne çıkıyor. Forvet arkası 10 numara özellikleri de olan Sane; hızı, dripling kabiliyeti ve gol katkısıyla dikkati çeken bir futbolcu.

Leroy Sane, Schalke’de gösterdiği performansla 52 milyon avro karşılığında Manchester City’ye transfer oldu. Sane, Premier Lig’deki dört yıllık parlak döneminin ardından 49 milyon avroya Bayern Münih’e geçti ve Alman devinde de beş yıl forma giydi.