Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Eşi İstanbul'dan paylaştı

Leroy Sane transferiyle sezona hızlı giriş yapan Galatasaray, gözünü bu kez orta sahaya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan için tüm şartları zorluyor.

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Leroy Sane'nin ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Yönetim, transfer listesinin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan için temaslarını hızlandırdı.

İLKAY YEŞİL IŞIK YAKTI

Sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı belirtilen 34 yaşındaki tecrübeli orta saha, Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyor. Cimbom, İlkay'a yıllık 4 ila 5 milyon euro arasında garanti ücret teklif ederek transferi noktalamayı hedefliyor.

Anlaşmanın sağlanması durumunda, deneyimli oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

AİLE FAKTÖRÜ DEVREDE

İlkay Gündoğan'ın Türkiye'ye transferi için ailesini ikna etmeye çalıştığı ifade edilirken, Suudi kulüplerinden gelen cazip tekliflere rağmen oyuncunun önceliğinin Galatasaray olduğu öğrenildi.

BONSERVİSSİZ GELMESİ BEKLENİYOR

Manchester City ile 1 yıl daha kontratı bulunan İlkay, İngiliz ekibinin FIFA Kulüpler Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi. Ancak yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi halinde, bonservisini alarak serbest kalması bekleniyor. Galatasaray cephesi ise bu transfer için bonservis ödemeyi düşünmüyor.