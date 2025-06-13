Galatasaray talip olmuştu, resmen belli oldu! Hakan Çalhanoğlu için servet isteniyor

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı son günlerde Galatasaray ile anılırken, İtalyan medyası yıldız isim için istenen bonservisi resmen açıkladı.

Leroy Sane ile anlaşarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kadrosuna birçok yıldızı katmak için harekete geçti. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların gündemine son olarak gelen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

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40 MİLYON EURO İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter 40 milyon euro civarında yapılacak teklifte milli futbolcunun satışına onay verecek. Ayrıca İtalyanlar Galatasaray'ın devrede olduğunu dile getirdi.

Haberde, Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler geldiği ve tecrübeli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmayı ciddi sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol 8 asistlik katkı sağladı.