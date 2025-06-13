Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray talip olmuştu, resmen belli oldu! Hakan Çalhanoğlu için servet isteniyor

Galatasaray talip olmuştu, resmen belli oldu! Hakan Çalhanoğlu için servet isteniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray talip olmuştu, resmen belli oldu! Hakan Çalhanoğlu için servet isteniyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun adı son günlerde Galatasaray ile anılırken, İtalyan medyası yıldız isim için istenen bonservisi resmen açıkladı.

Leroy Sane ile anlaşarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray, kadrosuna birçok yıldızı katmak için harekete geçti. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı kırmızılıların gündemine son olarak gelen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

40 MİLYON EURO İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter 40 milyon euro civarında yapılacak teklifte milli futbolcunun satışına onay verecek. Ayrıca İtalyanlar Galatasaray'ın devrede olduğunu dile getirdi.

Haberde, Suudi Arabistan ekiplerinden teklifler geldiği ve tecrübeli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmayı ciddi sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol 8 asistlik katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Roketsan muadili füzeler... İsrail, İran'a saldırıda hangi silahlarını kullandı?Bakan Uraloğlu açıkladı: 4 ülkeye uçak seferleri iptal!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe resmen açıkladı! 5 yıllık anlaşma imzalandı - SporFenerbahçe 5 yıllık anlaşmayı resmen açıkladıFenerbahçe resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sona erdi - SporFenerbahçe resmen duyurdu: 4 yıllık anlaşma sona erdiGizemli kişi Bernardo Silva mı? Galatasaray'ın ışık şovu gündem oldu - SporGalatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detayFenerbahçe, Osayi-Samuel'in yerini dolduruyor! İngiliz isme resmi teklif yapıldı - SporFenerbahçe'den İngiliz sağ beke resmi teklifSelçuk İnan, o ismi istiyor! Eski takım arkadaşı öğrencisi olacak - SporEski takım arkadaşı öğrencisi olacakFenerbahçe forvet için gaza bastı! Bir formaya üç yıldız aday - SporBir formaya üç yıldız aday
Sonraki Haber Yükleniyor...