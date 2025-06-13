Fatih Terim, Galatasaray'ın yıldızını istiyor! "Görüşmeler başladı" iddiası

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın teknik direktörü Fatih Terim, transfer için harekete geçti. Terim'in hedefindeki ismin ise Galatasaray forması giyen yıldız bir isim olduğu iddia edildi.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla transferde dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Terim'in, daha önce Galatasaray'da beraber çalıştığı yıldız ismi Okan Buruk'tan resmen istediği iddia edildi.

Riyadah Scoop'un haberine göre; Al-Shabab, sarı kırmızılı formayı giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Kulüp yönetiminin Lemina ile ciddi görüşmeler yaptığı ve transferin kısa süre içinde sonuçlanabileceği ifade edildi.

DEVRE ARASINDA DA İSTEMİŞTİ

Yine haberde yer alan bilgilere göre; Suudi Arabistan ekibi devre arasında da Lemina için girişimlerde bulunmuş ancak o dönemde bu transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray'a transfer olduktan sonra Okan Buruk'un değişilmez ismi haline gelen Lemina, sarı kırmızılı formayı yarım sezonda 16 kez terletti ve 1 gol 2 asist yaptı.