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Hakan Çalhanoğlu transfer olacak mı? Al-Hilal’den dikkat çeken teklif!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hakan Çalhanoğlu transfer olacak mı? Al-Hilal’den dikkat çeken teklif!
Hakan Çalhanoğlu, Al-Hilal, Inter, Transfer, Suudi Arabistan, Serie A, İtalya, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için dev transfer iddiası futbol dünyasına bomba gibi düştü. Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun transfer olup olmayacağı merak konusu oldu.

İtalya’da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Suudi Arabistan’dan gelen transfer teklifi gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre Al-Hilal, 30 yaşındaki yıldız oyuncuya ciddi bir maaş önerisinde bulunurken, Inter’in teklifi değerlendirmeye açık olduğu belirtildi. Çalhanoğlu’nun Inter’den ayrılma fikrine sıcak baktığı ve yeni bir sayfa açabileceği konuşuluyor. 

Hakan Çalhanoğlu transfer olacak mı? Al-Hilal’den dikkat çeken teklif! - 1. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFER OLACAK MI?

Serie A devi Inter’de forma giyen ve takımın kilit isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için transfer söylentileri giderek artıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan milli yıldız, ayrılık seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

Hakan Çalhanoğlu transfer olacak mı? Al-Hilal’den dikkat çeken teklif! - 2. Resim

Inter formasıyla son dört sezonda istikrarlı bir performans ortaya koyan ve takımın vazgeçilmez orta saha oyuncularından biri haline gelen Hakan Çalhanoğlu, kulübün Şampiyonlar Ligi final yolculuklarında da önemli roller üstlendi.
Kulübe yakın kaynaklar, Inter yönetiminin oyuncuyu bonservis bedeli karşılığında satmaya açık olduğunu, iyi bir teklif gelmesi durumunda transfere onay verilebileceğini ifade etti.

Hakan Çalhanoğlu transfer olacak mı? Al-Hilal’den dikkat çeken teklif! - 3. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU AL-HILAL TAKIMINA MI GEÇİYOR?

Çalhanoğlu ile ilgilenen kulüplerin başında ise Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal geliyor. Geçtiğimiz günlerde Inter’den ayrılarak Al-Hilal’in başına geçen teknik direktör Simone Inzaghi’nin, eski öğrencisi Hakan’ı kadrosunda görmek istediği belirtildi.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre Inzaghi, yönetimle özel bir görüşme yaparak Hakan Çalhanoğlu’nun transfer edilmesini talep etti. Bu gelişmenin ardından Suudi kulübünün, Inter’e cazip bir sözleşme teklifi sunduğu konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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