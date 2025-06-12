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Fenerbahçe'den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif
Fenerbahçe, Atletico Mineiro, Transfer, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyen Arjantinli Tomas Cuello için resmi teklifini iletti.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Atletico Mineiro'nun 25 yaşındaki Arjantinli hücumcusu Tomas Cuello için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif - 1. Resim

Globo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Mineiro'ya Cuello için 8 milyon dolarlık bir teklif sundu. Brezilya kulübünün bu teklifi değerlendirmeye aldığı ve ekonomik gerekçelerle satışa sıcak bakabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif - 2. Resim

Haberde, Atletico Mineiro'nun Ocak ayında Athletico Paranaense'den 6 milyon dolara kadrosuna kattığı Cuello'nun bonservis taksitlerini ödemekte zorlandığı da vurgulandı. Kulübün mali sıkıntıları nedeniyle oyuncu satışıyla bütçeyi rahatlatma planları yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif - 3. Resim

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana sahalardan uzak kalan Cuello, bu süreçte 26 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arjantinli oyuncu, 2023-2024 sezonunu ise toplam 61 maçta 5 gol ve 13 asistle tamamladı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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