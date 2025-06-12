Fenerbahçe'den Güney Amerika çıkarması! Tomas Cuello için 8 milyon dolarlık teklif

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, Brezilya ekibi Atletico Mineiro forması giyen Arjantinli Tomas Cuello için resmi teklifini iletti.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertli yönetim, Atletico Mineiro'nun 25 yaşındaki Arjantinli hücumcusu Tomas Cuello için düğmeye bastı.

Globo'nun haberine göre, Fenerbahçe, Atletico Mineiro'ya Cuello için 8 milyon dolarlık bir teklif sundu. Brezilya kulübünün bu teklifi değerlendirmeye aldığı ve ekonomik gerekçelerle satışa sıcak bakabileceği ifade edildi.

Haberde, Atletico Mineiro'nun Ocak ayında Athletico Paranaense'den 6 milyon dolara kadrosuna kattığı Cuello'nun bonservis taksitlerini ödemekte zorlandığı da vurgulandı. Kulübün mali sıkıntıları nedeniyle oyuncu satışıyla bütçeyi rahatlatma planları yaptığı belirtildi.

Bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana sahalardan uzak kalan Cuello, bu süreçte 26 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arjantinli oyuncu, 2023-2024 sezonunu ise toplam 61 maçta 5 gol ve 13 asistle tamamladı.