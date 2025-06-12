Fenerbahçe'den golcü operasyonu! İstediği maaş ve imza parası belli oldu

Gol yollarını yıldız bir isimle taçlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gündem Jonathan David. Lille ile sözleşmesi sona eren Kanadalı golcünün sarı lacivertlilerden talep ettiği maaş ve imza parası belli oldu.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılığı sonrası gol yollarına takviye yapmak için harekete geçti.

Sarı lacivertli yönetim, Lille ile sözleşmesi sona eren Jonathan David'i kadroya katmak istiyor.

TALEP ETTİĞİ ÜCRET BELLİ OLDU

Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe'nin talip olduğu Jonathan David'in talep ettiği rakamlar belli oldu. Kanadalı golcünün Fenerbahçe'den 9 milyon euro yıllık ücret ve 15 milyon euro imza parası istediği belirtildi.

'3 TAKSİTLE ÖDEME' TEKLİFİ

Fenerbahçe ise David'e 3 yıllık sözleşme sundu. Sarı lacivertliler imza parasını ise 3 yılda 3 taksitle ödemeyi teklif etti.

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcu ile anlaşamaması durumunda ise rotayı Al-Hilal'den Mitrovic'e kıracağı iddia edildi.