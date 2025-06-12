Cengiz Ünder'in akıbeti belli oldu! Los Angeles FC'den karar çıktı

Fenerbahçe'nin sezon ortasında MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralık olarak gönderdiği Cengiz Ünder için karar çıktı.

Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bonservis karşılığında Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı lacivertliler tarafından sezon ortasında MLS ekibi Los Angeles'a kiralanmıştı.

Amerika'da takımıyla 15 maça çıkan 27 yaşındaki Ünder, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği performans sonrası takımının milli futbolcu için aldığı karar belli oldu.

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OPSİYONU KULLANMADILAR

Fenerbahçe’den 1.2 milyon euro kiralama bedeliyle devre arasında LAFC’ye transfer olan Cengiz Ünder'in sözleşmesinde 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonu vardı ancak MLS ekibi bunu kullanmadı.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz, böylece yaz transfer döneminde sarı lacivertli kulübün kadrosuna dahil olacak.