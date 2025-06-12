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Emre Mor hakkında yeni gelişme! Geleceği belli oluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Emre Mor hakkında yeni gelişme! Geleceği belli oluyor
Emre Mor, Karagümrük, Fenerbahçe, Transfer, Kiralık, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Emre Mor'un eski kulübü ile temasta olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak takımda yer bulamaması nedeniyle kiralık olarak başka takımlara gönderilen Emre Mor'un sözleşmesi gelecek yaz sona erecek. 

Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki futbolcunun, eski kulübü Karagümrük ile temasta olduğu öğrenildi.

Emre Mor hakkında yeni gelişme! Geleceği belli oluyor - 1. Resim

27 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST

Geride kalan sezonu Eyüpspor'da tamamlayan yıldız oyuncunun da Karagümrük'e sıcak baktığı iddia edildi.

27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da 27 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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