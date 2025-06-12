Emre Mor hakkında yeni gelişme! Geleceği belli oluyor
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Emre Mor'un eski kulübü ile temasta olduğu iddia edildi.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak takımda yer bulamaması nedeniyle kiralık olarak başka takımlara gönderilen Emre Mor'un sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Takvim'in haberine göre; 27 yaşındaki futbolcunun, eski kulübü Karagümrük ile temasta olduğu öğrenildi.
27 MAÇTA 2 GOL, 4 ASİST
Geride kalan sezonu Eyüpspor'da tamamlayan yıldız oyuncunun da Karagümrük'e sıcak baktığı iddia edildi.
27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor'da 27 maçta 2 gol atarken 4 asist yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz