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Bir futbolcu, iki çalım! Fenerbahçe alıyor, Galatasaray vazgeçmiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir futbolcu, iki çalım! Fenerbahçe alıyor, Galatasaray vazgeçmiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın istediği yıldız ismi kadrosuna katarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, aynı futbolcu için yeniden harekete geçen sarı kırmızılıları 'yine' ekarte etmek üzere. Yıldız isim, 5 milyon euroluk farkla sarı lacivertlilere daha yakın.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapmak ve Avrupa maçları öncesi kadrosunu tamamlamak isteyen ezeli rakipler, yine bir isim için karşı karşıya...

Ocak ayında Milan Skriniar'ın kiralık transferi için Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe, o dönem Slovak oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Sarı lacivertliler, başarılı savunmacının tapusunu alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kanarya, bu transferde yine Cimbom'la yarışıyor.

FENERBAHÇE 15'E KADAR İNDİ

Akşam'ın Fransa basınından derlediği habere göre; Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bekliyordu. Fenerbahçe, yaptığı pazarlıklarla bu rakamı 15 milyon euroya kadar indirmeyi başardı.

Galatasaray'ın önerdiği rakam ise 10 milyon euroda kaldı.

Bir futbolcu, iki çalım! Fenerbahçe alıyor, Galatasaray vazgeçmiyor - 1. Resim

BAŞKA ÜLKELERDEN DE TEKLİFLER VAR

Oyuncuya Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de tekliflerin olduğu bildirildi. Haberde, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi fakat son anda transferin değişkenlik gösterebileceği de vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyu kesin olarak yollamak isteyen Paris Saint-Germain, Skriniar'a ay sonuna kadar karar vermesi gerektiğini iletti. Slovak oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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