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Galatasaray resmen açıkladı! Leroy Sane için KAP geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray resmen açıkladı! Leroy Sane için KAP geldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı Leroy Sane ile resmî görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, milyonlarca taraftarının merakla beklediği açıklamayı X hesabından yaptı.

Sarı-Kırmızılılar, sözleşme şartlarında anlaşmaya vardığı Leroy Sane ile resmî görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray resmen açıkladı! Leroy Sane için KAP geldi - 1. Resim

Kulüp, KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané’nin, kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Alman futbolcu, sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a gelecek.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre yıldız oyuncu bu gece 01.30’da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacağı belirtildi.

Sağlık kontrollerinin ardından 29 yaşındaki futbolcu, imzayı atacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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