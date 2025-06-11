Leroy Sane Galatasaray maaşı ne kadar? Üç yıllık sözleşme yapılacak!

Galatasaray’ın yeni bombası Leroy Sane oldu. Bayern Münih’ten ayrılmaya karar veren Alman yıldızla yapılan görüşmelerde sona gelindi. Peki Sane Galatasaray’dan ne kadar kazanacak, kaç numaralı formayı giyecek?

Galatasaray transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih’ten ayrılmaya hazırlanan Alman yıldız Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun İstanbul’da son görüşmeleri yapacağı ve resmi imzaların bu hafta içinde atılacağı öğrenildi. Transferin duyulmasıyla birlikte taraftarlar, Sane’nin maaşından forma numarasına kadar birçok detayı merak ediyor.

LEROY SANE GALATASARAY’DA YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray, Leroy Sane ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında 3 yıllık anlaşma sağladı. Ancak bu rakam sadece taban maaşı kapsıyor. Performansa bağlı bonuslar ve sözleşmeye eklenen özel maddelerle birlikte Sane’nin yıllık net kazancının 15 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Bu haliyle Sane, Süper Lig tarihinin en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmaya aday.

Yıldız oyuncunun transferi Foot Mercato gibi uluslararası kaynaklarda da geniş yankı buldu. Galatasaray yönetiminin uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Sane’nin, Bayern Münih’in sözleşme uzatma teklifini reddetmesiyle süreç hız kazandı.

LEROY SANE MAAŞI NE KADAR?

Sane’nin Galatasaray ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 11 milyon euro garanti ücret alacağı bildirildi. Ancak performansa dayalı ek ödemelerle birlikte bu rakamın 15 milyon euroya ulaşabileceği konuşuluyor. Bayern Münih’te de yüksek maaş alan oyuncular arasında yer alan Sane, Süper Lig’de de aynı standardı koruyacak.

Transferin tamamlanmasıyla birlikte sarı-kırmızılı ekip, sadece saha içi performansıyla değil, marka değerine katkı sağlayacak bir yıldızı daha kadrosuna katmış olacak.

LEROY SANE KAÇ NUMARALI FORMAYI GİYECEK?

Sane’nin Galatasaray’da giyeceği forma numarası henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak Alman yıldızın Bayern Münih’te 10 numaralı formayı giymesi, Galatasaray’da da bu numarayı alabileceği yönünde tahminleri güçlendiriyor. Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da 10 numaralı formayı Dries Mertens taşıyordu. Onun ayrılığı sonrası boşa çıkan bu forma, Sane için ilk adaylardan biri olarak gösteriliyor.

Transfer görüşmelerinde forma numarasının da ele alındığı ve tercihin İstanbul’daki resmi imza süreciyle netleşeceği belirtiliyor.

LEROY SANE BU SEZON KAÇ GOL, KAÇ ASİST YAPTI?

29 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıktı. Sane, bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımına hücum hattında önemli katkı sağladı. Özellikle kritik maçlardaki skora etkisiyle dikkat çeken futbolcunun, Galatasaray’da da benzer bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılıların bu transferle hem Süper Lig’deki şampiyonluk hedefini güçlendirmesi, hem de Avrupa’da daha iddialı bir kadro kurması hedefleniyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da Sane transferine özel olarak önem verdiği, oyuncunun oyun planında kilit bir rol üstlenmesi planlandığı ifade ediliyor.