Leroy Sane Galatasaray'a gelecek mi? Leroy Sane istatistikleri, maaşı ve piyasa değeri

Avrupa basınında çıkan haberlere göre Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Alman yıldız Leroy Sane’nin yeni adresi Galatasaray olabilir. Sarı-kırmızılı ekip, dünyaca ünlü yıldız oyuncuyla yapılan transfer görüşmelerinde sona yaklaşırken, Sane’nin maaşı ve sözleşme detayları da dış basında gündeme taşındı. Taraftarların büyük heyecanla takip ettiği gelişme, Galatasaray’ın yeni sezondaki en dikkat çekici hamlelerinden biri olmaya aday.

LEROY SANE GALATASARAY’A GELECEK Mİ?

Bayern Münih ile sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamayan Alman futbolcu Leroy Sane'nin adı son günlerde sık sık Galatasaray ile anılıyor. Bundesliga devinin maaş teklifini kabul etmeyen Sane'nin sarı-kırmızılı kulüple sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Sky Sport, BILD ve Foot Mercato gibi Avrupa'nın önde gelen spor kaynakları Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla temaslarını İstanbul'da sürdürdüğünü belirtiyor. Fransız ve Alman basınında yer alan iddialara göre, taraflar 3 yıllık bir sözleşme üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek imza atması bekleniyor. Eğer transfer resmiyete dökülürse bu Galatasaray tarihindeki en yüksek maaşlı transferlerden biri olacak.

LEROY SANE NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Leroy Sane 11 Ocak 1996 tarihinde Almanya'nın Essen şehrinde doğdu. Aslen Fransız kökenli bir baba ve Senegalli bir annenin çocuğu olan Sane futbol altyapısını Almanya’da aldı.

Gösterdiği yetenekle dikkat çeken Sane futbol kariyerine Schalke 04 altyapısında başladı ve burada profesyonelliğe adım attı. 2025 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Sane kariyerinin en zirve dönemlerinden birini yaşıyor.

LEROY SANE İSTATİSTİKLERİ

Kariyerine 2014 yılında Schalke 04 formasıyla başlayan Sane burada 47 maçta 11 gol atarak dikkat çekti. Ardından 2016 yılında Premier League ekiplerinden Manchester City'ye transfer oldu ve 90 maçta 25 kez fileleri havalandırdı.

İngiltere kariyerinde PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanan ilk Alman futbolcu olarak tarihe geçti.

2020 yılında Bayern Münih’e geçen Sane Alman kulübüyle bugüne dek 153 maça çıkıp 40 gol kaydetti.

Tüm kariyerinde şu ana kadar 496 resmi maçta 133 gol, 125 asistle oynadı. Almanya A Milli Takımı ile 70 maça çıkan yıldız oyuncu bu süreçte 14 gol attı.

LEROY SANE MAAŞI VE PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Sane'nin mevcut piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. Bayern Münih'in yaptığı sözleşme teklifleri yıldız oyuncu tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

Alman kulübü oyuncuya önce yıllık 10 milyon euro brüt maaş ve 5 milyon euro bonus içeren bir sözleşme sundu. Ardından 12 milyon euro brüt maaş + 3,5 milyon euro bonusla teklif güncellendi ancak Sane önerileri kabul etmedi.

Galatasaray’ın ise oyuncuya yıllık net 11 milyon euro maaş teklif ettiği ileri sürülüyor. Athletic kaynaklı iddialarda rakamın bonuslarla 15 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Eğer transfer gerçekleşirse Sane Süper Lig’in en yüksek kazanan futbolcularından biri olacak.