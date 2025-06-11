Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor? 2025-2026 TFF Yaz Transfer Dönemi Tarihleri

Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde. Yeni sezon öncesi transfer hareketliliği heyecanı tüm hızıyla artarken Süper Lig’de 2025-2026 sezonuna dair transfer takvimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından resmen açıklandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen kulüpler ve transfer haberlerini dört gözle bekleyen futbolseverler, transfer döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini araştırıyor.

Süper Lig transfer sezonu ne zaman başlıyor merak ediliyor. TFF’nin 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karara göre yaz ve kış transfer dönemlerinin netleştiği duyuruldu.

SÜPER LİG TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Süper Lig ekipleri, transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarların heyecanla beklediği transfer dönemi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada 2025-2026 sezonuna dair transfer ve tescil dönemi tarihleri netleşti.

Yaz transfer sezonunun ne zaman başlayacağına dair arayışta olan futbolseverler için resmi takvim belli oldu.

TFF’nin 8 Mayıs 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla birlikte, yeni sezonun birinci transfer ve tescil dönemi 30 Haziran 2025 tarihinde başlayacak.

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Kulüpler 30 Haziran'dan itibaren yeni oyuncuları kadrolarına dahil edebilecek. Transfer sezonu 12 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Bu süre zarfında Süper Lig takımları, kadrolarındaki eksikleri tamamlamak ve sezona güçlü bir şekilde başlamak için transfer süreçlerini yürütecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi büyük kulüplerin yapacağı hamleler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

2025-2026 TFF YAZ TRANSFER DÖNEMİ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre 2025-2026 sezonuna ait yaz transfer sezonu 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Eylül 2025 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte birinci transfer ve tescil dönemi olarak tanımlanıyor.

TFF açıklamasında ayrıca kış transfer dönemi tarihleri de belirlendi. İkinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2026’da başlayacak ve 10 Şubat 2026’da sona erecek.

TFF’nin belirlediği takvime göre transfer işlemleri ilgili tarihler dışında yapılamayacak ve yalnızca bu dönemlerde geçerli olacak şekilde resmi olarak kayda alınabilecek.

Yeni sezon öncesi transferde yaşanacak gelişmeler futbol dünyasının nabzını tutmaya devam ederken, tüm gözler 30 Haziran’da başlayacak resmi transfer sürecine çevrilmiş durumda.