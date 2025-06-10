İlk hedef Okafor! Beşiktaş transferde somut adımlar atmaya başladı

Milan’da forma giyen 25 yaşındaki forvet Noah Okafor için kiralama teklifinde bulunuldu. İtalyan temsilcisi ise İsviçreli oyuncuyu satmak istiyor, pazarlıklar sürüyor

MURAD TAMER - Sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi sürpriz bir isim için girişimde bulundu.

BONSERVİSİ YÜKSEK

Siyah beyazlılar, Milan forması giyen Noah Okafor için kiralama teklifinde bulundu. İtalyan devi, piyasa değeri 15 milyon avro olan İsviçreli forveti bonservisiyle ya da satın alma zorunluluğu ile elinden çıkarmak istiyor. Bu noktada Beşiktaş’ın kiralama teklifine olumlu yaklaşılmasa da görüşmeler devam ediyor. Öte yandan Breel Embolo ve Zeki Amdouni’den sonra Okafor; Beşiktaş’ın transfer döneminde ilgilendiği üçüncü İsviçre Millî Takımı oyuncusu oldu.

NİKO TAVSİYESİ

Beşiktaş’ta orta saha takviyesi için de çalışmalar sürerken, siyah beyazlıların efsane ismi Atiba Hutchinson’dan tavsiye geldi: Kanada Millî Takımı forması giyen Niko Sigur... 21 yaşındaki oyuncu genç millî takım kategorilerinde Hırvatistan’ı seçerken, A Millî Takım’da ise Kanada’yı tercih etti. Hajduk Split’te forma giyen Sigur, genç yaşına rağmen soğukkanlılığı ve çift yönlü oyun yapısıyla öne çıkıyor. Sözleşmesi 2028’de bitecek olan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon avro.