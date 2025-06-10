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Premier lig ekinden bomba transfer! Rayan Cherki, City yolcusu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Premier lig ekinden bomba transfer! Rayan Cherki, City yolcusu
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Fransa'nın Olimpik Lyon takımından Fransız futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı.

Manchester City Kulübü, 21 yaşındaki Cherki ile 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

BONSERVİS İÇİN 36 MİLYON AVRO ÖDENDİ

İngiltere basınında, transferin 36 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

16 YAŞINDA EN GENÇ GOLCÜYDÜ

Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Cherki, altyapısından yetiştiği Lyon'da 2019 yılında A takıma yükseldi.

Cherki, 16 yaşındayken kulüp tarihinin en genç golcüsü olduğu Olimpik Lyon'da 185 maçta 29 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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