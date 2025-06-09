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Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe yolunda! Flaş transferde Amrabat detayı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Premier Lig&#039;in yıldızı Fenerbahçe yolunda! Flaş transferde Amrabat detayı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta sahasını güçlendirmek için harekete geçen Fenerbahçe, Premier Lig'in yıldız ismine teklif götürdü. Transferdeki Amrabat detayı ise dikkat çekti.

Yeni sezona 'şampiyonluk' parolası ile başlayacak olan Fenerbahçe, yıldız transferler için kolları sıvadı. Sarı lacivertli yöneticiler alternatifli bir liste üzerinde çalışırken, gündemdeki ilk isimle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Tottenham forması giyen yıldız futbolcu için teklifte bulundu, transferde ise önemli aşama kaydedildi.

Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe yolunda! Flaş transferde Amrabat detayı - 1. Resim

AMRABAT DETAYI...

Fenerbahçe'nin teklif götürdüğü ismin Tottenham'ın 28 yaşındaki Malili orta sahası Yves Bissouma olduğu iddia edildi. Sarı lacivertliler, tecrübeli orta saha için geçen sezon Sofyan Amrabat'ta uyguladığı sistemi bu transferde de kullanacak ve Tottenham'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulunacak.

İngiliz kulübünün, Bissouma'yı doğrudan satmak istemesine rağmen zorunlu opsiyon formülüne sıcak bakabileceği öğrenildi.

Taraflar arasındaki resmi görüşmenin ise bayramdan sonra yapılması bekleniyor.

İŞTE ÖNERİLEN ÜCRET

Piyasa değeri 25 milyon euro olan Bissouma için Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kiralama ücreti önereceği ve sözleşmeye de 15 milyon euro opsiyon koydurmayı planladığı öğrenildi.

Bu sezon 44 maçta forma giyen yıldız orta saha, 2 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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