İlk icraat Noa Lang! Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Devin Özek PSV'nin yıldızına kanca attı    

PSV’nin şampiyonluğunda büyük payı bulunan 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, takımdan ayrılan Saint-Maximin’in yerine düşünülüyor. Noa Lang, 2009 senesinde Beşiktaş’ın altyapısında oynamıştı

Fenerbahçe’nin yeni sportif direktörü Devin Özek, önümüzdeki sezon şampiyonluğu kucaklayacak güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

FİYATI 25 MİLYON AVRO

Genç futbol adamı, takımda kiralık olarak oynayan Allan Saint-Maximin’in yerine aranan hızlı kanat oyuncusunu Hollanda’da buldu. PSV’nin bu sezonki şampiyonluğunda büyük payı olan 25 yaşındaki Noa Lang, teknik direktör Jose Mourinho’nun istediği hızlı ve teknik oyuncu özelliklerine uyuyor. PSV ile üç yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 25 milyon avro olarak gösteriliyor. Sarı lacivertlilerin Hollanda şampiyonuyla irtibata geçtiği öğrenildi.

NAPOLİ-MARSİLYA TAKİPTE

Noa Lang’ı isteyen tek kulüp Fenerbahçe değil. Gazzetta dello Sport’a göre Napoli, teknik direktör Antonio Conte’nin de talebiyle Noa Lang için devreye girdi. Fransa’dan Marsilya da genç yıldız için pusuda bekleyen kulüplerden birisi. Sarı lacivertlilerin Hollanda ekibini ikna etmek için önümüzdeki hafta iç inde PSV’li yöneticilerle masaya oturması bekleniyor. Bu arada Galatasaray’ın da yakından ilgilendiği Bayern Münih’in yıldızı Leroy Sane için en iyi teklifin Fenerbahçe’den geldiği belirtildi. Alman basını bonservisi elinde olan Sane’nin yeni takımına kısa sürede karar vereceğini yazdı.

ESKİ BİR KARTAL

Fenerbahçe’nin gözdesi Noa Lang’ın yolu bir dönem Beşiktaş’tan geçti. Babasından ayrılan annesi, Faslı futbolcu Nourdin Boukhari ile evlendi. Oyuncu 2009 yılında Kasımpaşa’dan gelen teklifi değerlendirdi, İstanbul’a taşındı. Noa Lang da o dönemde Beşiktaş’ın altyapısına katıldı. Üvey babası Boukhari, Kasımpaşa’da 7 maça çıkıp gönderilince Noa Lang’ın Beşiktaş kariyeri de kısa sürmüş oldu.