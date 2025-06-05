Trabzonspor'dan Premier Lig çıkarması: 3 yıldız için masadalar!

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu, Joe Aribo ve Kamaldeen Sulemana için transfer görüşmelerine resmen başladı.

Süper Lig'de sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2024-25 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerine hız verdi. Bordo-mavililer, Premier Lig'den düşen Southampton'ın üç oyuncusu için düğmeye bastı.

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren ve attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Paul Onuachu için yeniden devreye giren Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı golcüye bonservisiyle birlikte kavuşmak istiyor. Bordo-mavililer, Onuachu için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Sadece Onuachu ile sınırlı kalmayan Trabzonspor, Southampton forması giyen orta saha oyuncusu Joe Aribo ve kanat forvet Kamaldeen Sulemana'yı da radarına aldı. Aribo'nun menajerine gelen teklifin ardından görüşmelerin başladığı öğrenildi. Ada ekibi Southampton'ın kadroda revizyona gitmeyi planladığı ve transferlere engel olmayacağı belirtiliyor.