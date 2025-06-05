Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'dan Premier Lig çıkarması: 3 yıldız için masadalar!

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkarması: 3 yıldız için masadalar!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor&#039;dan Premier Lig çıkarması: 3 yıldız için masadalar!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Trabzonspor, Southampton'dan Paul Onuachu, Joe Aribo ve Kamaldeen Sulemana için transfer görüşmelerine resmen başladı.

Süper Lig'de sezonu 51 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor, 2024-25 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına transfer hamlelerine hız verdi. Bordo-mavililer, Premier Lig'den düşen Southampton'ın üç oyuncusu için düğmeye bastı.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkarması: 3 yıldız için masadalar! - 1. Resim

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren ve attığı kritik gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Paul Onuachu için yeniden devreye giren Karadeniz temsilcisi, Nijeryalı golcüye bonservisiyle birlikte kavuşmak istiyor. Bordo-mavililer, Onuachu için 5 milyon euroyu gözden çıkardı.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkarması: 3 yıldız için masadalar! - 2. Resim

Sadece Onuachu ile sınırlı kalmayan Trabzonspor, Southampton forması giyen orta saha oyuncusu Joe Aribo ve kanat forvet Kamaldeen Sulemana'yı da radarına aldı. Aribo'nun menajerine gelen teklifin ardından görüşmelerin başladığı öğrenildi. Ada ekibi Southampton'ın kadroda revizyona gitmeyi planladığı ve transferlere engel olmayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Elon Musk'tan Trump'a jet cevap: "Ben olmasaydım seçimi kazanamazdı"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özbekistan'dan bir ilk! İlk defa Dünya Kupası'na katılacaklar - SporÖzbekistan'dan tarihi başarı! İlk kez...Okan Buruk resti çekti! Victor Nelsson satış listesinde: 7 milyon euro yeterli - SporOkan Buruk resti çekti! Victor Nelsson satış listesindeİtalya'dan flaş iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? - Sporİtalya'dan flaş iddia! Jose Mourinho Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?Barış Alper Yılmaz için Leipzig devrede! Galatasaray'ın kararı net - SporAlman devi Barış Alper Yılmaz için devreye girdi!Ali Koç devrede! Fenerbahçe'den PSG'ye üç yıldızlık çıkarma - SporF.Bahçe'den PSG'ye üç yıldızlık çıkartma!Fenerbahçe'ye Tottenham'dan sürpriz teklif! Mourinho karar verecek - Sporİngiliz devinden Fenerbahçe'ye teklif!
Sonraki Haber Yükleniyor...