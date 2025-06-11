Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Leroy Sane'de mutlu son! Galatasaray'a imza atıyor... İşte maaşı

Leroy Sane'de mutlu son! Galatasaray'a imza atıyor... İşte maaşı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Leroy Sane&#039;de mutlu son! Galatasaray&#039;a imza atıyor... İşte maaşı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane transferinde sona gelindiği iddia edildi. Sane'nin Galatasaray ile anlaştığı bildirilirken, Fransızlar, Sane'nin alacağı maaşı da duyurdu.

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sane, Alman devinden ayrılıyor.

Sky Sport'un geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Öte yandan Fabrizio Romano da sarı kırmızılıların Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini bildirdi. Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild de Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

SANE'NİN MAAŞINI DUYURDULAR

Son olarak Fransız Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını öne sürdü.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Eray Karadeniz hangi partiden, kimdir? Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim oldu?Yol değil adeta baraj! Heyelan uzmanı selin sebeplerini açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'a veda etmişti! Bir devir bitti... Muslera, Türkiye'den ayrıldı - SporVedası olay olmuştu! Bir devir bittiEn iyi 30 oyuncu arasında! Mustafa Erhan Hekimoğlu'na büyük onur - SporEn iyi 30 oyuncu arasında! Mustafa'ya büyük onurOpsiyonu kullanılmadı! Demir Ege Beşiktaş'a geri döndü - SporOpsiyonu kullanılmadı! Demir Ege Beşiktaş'a geri döndüTrabzonspor 7+1 milyon dolara sattı! Wagner Pina'ya göz diktiler... - SporTrabzonspor 7+1 milyon dolara sattı!İmza için aidat şart değil! Fenerbahçe'nin bakanlıktan beklediği cevaba gazetemiz ulaştı - Sporİmza için aidat şart değil!O sözler imzayı patlattı! Ali Koç’un “ciğeri beş para etmez insanlar” tanımı infiale yol açtı - SporO sözler imzayı patlattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...