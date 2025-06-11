Leroy Sane'de mutlu son! Galatasaray'a imza atıyor... İşte maaşı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Bayern Münih'in yıldızı Leroy Sane transferinde sona gelindiği iddia edildi. Sane'nin Galatasaray ile anlaştığı bildirilirken, Fransızlar, Sane'nin alacağı maaşı da duyurdu.

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sane, Alman devinden ayrılıyor.

Sky Sport'un geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

"GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Öte yandan Fabrizio Romano da sarı kırmızılıların Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini bildirdi. Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild de Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

SANE'NİN MAAŞINI DUYURDULAR

Son olarak Fransız Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını öne sürdü.