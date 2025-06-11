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Galatasaray'a veda etmişti! Bir devir bitti... Muslera, Türkiye'den ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray&#039;a veda etmişti! Bir devir bitti... Muslera, Türkiye&#039;den ayrıldı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

14 yıllık kariyerinin ardından Galatasaray'a veda eden Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak ülkesine gitti.

Galatasaray'da 14 sezon forma giyen ve sayısız başarıya imza atan kaptan Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Son maçına Başakşehir karşısında çıkan Muslera, bu müsabakanın ardından bir süre daha İstanbul'da kaldı ve buradaki dostları ve arkadaşlarıyla zaman geçirdi.

TÜRKİYE'DEN AYRILDI

Bugün İstanbul Havalimanı'na gelen Fernando Muslera, ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrıldı ve özel uçakla ülkesine gitti. Muslera'nın vedası sırasında duygusal anların yaşandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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