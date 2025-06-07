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Muslera'nın veliahtı Brezilya'dan! Yönetim bayram sonunu bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera&#039;nın veliahtı Brezilya&#039;dan! Yönetim bayram sonunu bekliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fernando Muslera'nın vedası sonrası kaleci arayışına giren Galatasaray, net adım atmak için bayram sonrasını bekliyor. Kaleyi devretmek için 4 aday belirleyen yönetimin ilk sırasında ise Santos kalesini koruyan Gabriel Brazao var.

14 yıl önce formasını giymeye başladığı ve kaptanlığını yaptığı Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçen yönetim, hataya düşmemek için yoğun mesai harcıyor.

4 İSİM BELİRLENDİ

Akşam'ın haberine göre; bu bölge için listede şu anda 4 isim var. Bayram sonrasında Okan Buruk ve ekibinden net isimlerin gelmesiyle birlikte bir toplantı yapılacak ve harekete geçilecek.

'Nando'nun boşluğu kolay kolay dolmaz' düşüncesiyle hareket eden yönetim, isabetli bir seçimle sorun yaşamamak istiyor.

Muslera'nın veliahtı Brezilya'dan! Yönetim bayram sonunu bekliyor - 1. Resim

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Brezilya basını, Galatasaray'ın Santos'un 24 yaşındaki kalecisi Gabriel Brazao'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Habere göre sarı kırmızılılardan bir temsilci, yakın zamanda oyuncuyla ilgili bilgi aldı. Öte yandan Porto ve Chelsea de kaleci için temaslarda bulunuyor.

Santos yönetimi, 4 milyon euro piyasa değerine sahip olan kalecisini çok iyi bir teklif gelmediği sürece satmak istemiyor. Oyuncunun yüzde 60'ına sahip olan Brezilya ekibi, diğer kalecisi Joao Paulo'nun ayrılması durumunda Brazao'yu bırakmayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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