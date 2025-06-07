Çifte pazarlık! Fenerbahçe Galatasaray'la anılan yıldıza kanca attı

Taraftarın gönlünde taht kuran Skriniar’ı elde tutmak isteyen sarı lacivertliler Slovak stoperle anlaşmaya çalışırken, adı G.Saray’la anılan Aymeric Laporte’yle de temasta.

EMİN ULUÇ - Çalkantılı bir dönemden geçen Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, camiayı yeniden kenetleyebilmek için yoğun mesaide.

İKİSİ BİR ARADA

Şampiyonluk kadrosu kurarak kara bulutları dağıtmayı hedefleyen Koç ve kurmayları bir yandan golcü ararken, öte yandan savunmayı da ihmal etmiyor. Kısa sürede taraftarın gönlünde taht kuran Milan Skriniar’ı elde tutmak için çaba harcayan sarı lacivertliler, Galatasaray’ın gündeminde yer alan İspanyol savunmacı Aymeric Laporte için de devreye girdi. Sezona güçlü bir savunma hattıyla girmeyi hedefleyen sarı lacivertliler hem Skriniar’ı elde tutmak hem de Laporte’yi kadroya katmak istiyor.

UCUZA YILDIZ YOK

Ancak hedefleri gerçekleştirmek için kesenin ağzını açmak şart. Yarım sezon için 6 milyon avro ödenen Milan Skriniar’ın bonservisini alabilmek adına PSG ile kıran kırana pazarlık yapan Fenerbahçe, bir yandan da Slovak stoperi ücret indirimi için ikna etmeye çalışıyor. PSG ile bonservis anlaşması gerçekleşse bile Skriniar, 12 milyon avroluk yıllık ücretinden taviz vermezse Fenerbahçe masadan kalkabilir. Öte yandan sarı lacivertliler, Al Nassr’dan ayrılan Aymeric Laporte’nin de peşinde. Ancak adı Galatasaray’la da anılan 31 yaşındaki İspanyol stoperin transferindeki en büyük engel 25 milyon avroluk yıllık ücreti.

PİYASASI PARLAK

Kariyeri kupalarla dolu Aymeric Laporte, Al Nassr’da oynamasına rağmen İspanya Milli Takımı’ndaki yerini koruyor. Athletic Bilbao ve Manchester City tecrübeleri sonrası Arap yarımadasına giden 31 yaşındaki stoper Avrupa’ya geri dönmek istiyor.