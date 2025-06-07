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Haberler > Spor > Osimhen’den bayram şekeri! Napoli Al Hilal’in teklifini reddetti, sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

Osimhen’den bayram şekeri! Napoli Al Hilal’in teklifini reddetti, sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen’den bayram şekeri! Napoli Al Hilal’in teklifini reddetti, sarı kırmızılı taraftarlar heyecanlandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İtalyan basını Suudi ekibinin transferde geri adım attığını, Nijeryalı yıldız için G.Saray’ın şansını artırdığını duyurdu. Çizme’ye giden Okan Buruk ve yönetici Abdullah Kavukcu Napoli ile masaya oturacak.

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray’da Victor Osimhen bilmecesinin çözülmesine artık az kaldı.

70 MİLYONA RET

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Nijeryalı yıldız için 70 milyon avroluk dev bir teklif yaptı fakat hem oyuncu hem de Napoli cephesi bu teklifi geri çevirdi. İtalyan basını Suudi ekibinin transferde geri adım attığını ve G.Saray’ın şansının yükseldiğini haberleştirdi. Diğer yandan Juventus da yarıştan çekildi. Çizme basını sarı kırmızılıların tarihinin en yüksek bonservis teklifini sunduğunu duyurdu.

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Osimhen’in iki gün önce kupalı paylaşımda bulunması da G.Saray’da devam etmek istediği şeklinde yorumlandı. G.Saray’da teknik direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu bayram tatili sebebiyle İtalya’da giderken, Osimhen’in bonservisi için Napoli ile masaya oturulacağı öğrenildi. Galatasaray’ın, Osimhen’in çıkış maddesi olan 75 milyon avro için pazarlık yapacağı, ayrıca ödeme planı için seçeneklerin masaya yatırılacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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