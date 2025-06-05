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Galatasaray, Morata transferinde beklemede: Osimhen'in kararı bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, Morata transferinde beklemede: Osimhen&#039;in kararı bekleniyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın yıldız forveti Alvaro Morata, takımdaki geleceğini sorguluyor. İspanyol golcü, Osimhen transferine göre ayrılık kararı alabilir.

Galatasaray'da Alvaro Morata bilmecesi yaşanıyor. Tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair kritik bir eşikte. Morata'nın ayrılık ihtimalinin başlıca nedeni ise, transferi gündemde olan Victor Osimhen…

Galatasaray, Morata transferinde beklemede: Osimhen'in kararı bekleniyor - 1. Resim

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız için yürüttüğü girişimler sonuç verirse, Morata'nın takımdan kesin olarak ayrılacağı belirtiliyor. 31 yaşındaki forvet, Osimhen'in gelişiyle forma bulmasının zorlaşacağını düşünüyor.

Galatasaray, Morata transferinde beklemede: Osimhen'in kararı bekleniyor - 2. Resim

Eğer Osimhen transferi gerçekleşmezse, Morata cephesinden ilk 11 garantisi beklentisi var. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı forması giymek isteyen yıldız futbolcu, kulüp kariyerinde kesintisiz bir şekilde sahada olmak istiyor.

Galatasaray, Morata transferinde beklemede: Osimhen'in kararı bekleniyor - 3. Resim

Sarı-kırmızılı yönetimle temaslarını sürdüren Morata'nın, teknik heyetten net bir rol talep ettiği öğrenildi. Yedek kalacağı bir senaryoyu kabul etmeyeceğini belirten yıldız isim, düzenli forma şansı istedi.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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