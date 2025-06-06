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Galatasaray'da yeni Osimhen ve Leroy Sane gelişmesi! Galatasaray teklifini iletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da yeni Osimhen ve Leroy Sane gelişmesi! Galatasaray teklifini iletti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda kadrosuna birçok yıldız ismi katmak için harekete geçen Galatasaray'da Victor Osimhen ve Leroy Sane ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, birçok ismi radara aldı.

Osimhen'i bırakmak istemeyen sarı kırmızılılar, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için bastırmaya devam ediyor. Al-Hilal'in Osimhen'den vazgeçtiği, Galatasaray'ın bu transferde mutlu sona ulaşmak için bir adım öne geçtiği iddia edilirken, bir gelişme de Leroy Sane cephesinde yaşandı.

İKİ İSME SÖZLEŞMELER GÖNDERİLDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre,Galatasaray, Victor Osimhen ve Leroy Sane'ye teklif sözleşmesini yolladı. Taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Osimhen'in Al-Hilal'in teklifini henüz kabul etmediği de belirtildi. Foot Mercato, Al-Hilal'in yıllık 35 milyon euroluk teklifine Osimhen'in iyileştirme istemesi sonrası Suudi ekibinin transferden vazgeçtiğini iddia etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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