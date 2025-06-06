Livakovic'in bu hamlesi Fenerbahçelileri kızdıracak! Galatasaray'a ona verdi

Fernando Muslera'nın Galatasaray'a veda etmesinin ardından sarı kırmızılıların kaleci arayışı hız kazandı. Ön plana çıkan isim PAOK'un file bekçisi olurken, sürpriz bir Livakovic gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

14 yıl boyunca sarı kırmızılı formayı terleten Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrıldı. Kaptanın ayrılığının ardından yönetim, deneyimli ismin yerini doldurmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın gündeminde yerli-yabancı birçok isim yer alırken, ön plana çıkan kaleci ise PAOK'un file bekçisi Dominik Kotarski oldu. Hırvat eldivenin menajeri Federiko Pastorello'nun futbolcusunu sarı kırmızılılara önerdiği ve Kotarski'nin bonservis bedelinin 6-8 milyon euro seviyelerinde olduğu iddia edildi.

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NET TEKLİF YAPILMADI

PAOK'un satmayı düşündüğü 25 yaşındaki kaleciyi Avrupa maçlarında takip eden Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif yapmadığı belirtildi.

LİVAKOVİC DETAYI

Sabah'ın haberine göre; Dominik Kotarski, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Dominik Livakovic'ten sarı kırmızılı kulüp hakkında bilgi topladı. Haberde, Livakovic'in Galatasaray için Kotarski'ye olumlu geri dönüş yaptığı kaydedildi.

PAOK'la 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kotarski, geride kalan sezonda 46 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 57 gol gördü. 15 maçı ise gol yemeden tamamladı.