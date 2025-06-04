Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Livakovic hayal kırıklığını anlattı

Fenerbahçe’nin şampiyon olmak için her şeye sahip olduğunu söyleyen Livakovic “Kaliteli bir hocamız ve kadromuz var, kulüp üst düzeyde ama şampiyonluk bir türlü gelmiyor” dedi

Fenerbahçe’nin yıldız file bekçisi Dominik Livakovic, Hırvatistan basınından Sportske’ye içini döktü.

İKİNCİLİK BAŞARISIZLIK

Bu sezon aldıkları sonuçlardan memnun olmadıklarını ifade eden Hırvat kaleci “Elbette hepimiz hayal kırıklığına uğradık çünkü üst üste dördüncü sezon ikinci olduk. Fenerbahçe büyük bir kulüp, 30 milyondan fazla taraftarı var, her seviyeden daha fazla hayranlık var ve şampiyonluk ünvanının 2014’ten beri yok olduğu gerçeğini kabul etmek zor. Daha önce Avrupa’da, Türkiye Kupası’ndan elendik ve ikincilik genel olarak olumsuz bir sonuç oldu. Hepimiz için kabullenmesi zor bir durum oldu” dedi.

ASLINDA İYİ ÇALIŞIYORUZ

Başarısızlığın sebebini anlamadıklarını söyleyen Livakovic “Belirli bir şey söylemek zor. Çok kaliteli bir teknik direktörümüz var. Gerçekten iyi antrenman yapıyoruz, kadroda ve yedek kulübesinde kalitemiz var, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, ancak işler bir türlü yolunda gitmiyor. Fenerbahçe için her sezon şampiyonluk bir önceliktir. Kendi adıma söyleyebileceğim tek şey, bir sonraki hazırlıkların başından itibaren görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için elimden geleni yapacağım” dedi. Livakovic hem kendisinin hem de ailesinin İstanbul’da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

LOS ANGELES OPSİYONU KULLANMAYACAK

Cengiz Ünder geri dönüyor

∂ F.Bahçe’nin 25 milyon dolar satın alma opsiyonuyla Los Angeles’a kiraladığı Cengiz Ünder’in macerası kısa sürdü. ABD ekibi sakatlığı sebebiyle üç hafta sahalardan uzak kalacak olan futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Cengiz önümüzdeki günlerde Türkiye’ye dönecek.

BENZİA’DAN ŞOK SÖZLER

Hayvan gibi davranıyorlar

∂ Fenerbahçe’de bir dönem kiralık olarak forma giyen Cezayirli oyuncu Yassine Benzia, Futbolinfo’ya yaptığı açıklamada “Bana göre Fenerbahçe’nin bir felsefesi yok. Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar. Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi” dedi.