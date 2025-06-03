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Fransızlar duyurdu: PSG'nin Milan Skriniar için Fenerbahçe'den istediği bonservis

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak istiyor. Fransız basını, sarı-lacivertlilerde başarılı bir performans sergileyen 30 yaşındaki Slovak savunma oyuncusu için istenen bonservis bedelini duyurdu.

Ligue 1'de 2024-2025 sezonunun ilk yarısında sadece 5 maça çıkan Milan Skriniar, Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarın sevgisini kazandı.

Fransızlar duyurdu: PSG'nin Milan Skriniar için Fenerbahçe'den istediği bonservis - 1. Resim

GÜNCEL DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, güncel piayasa değeri 15 milyon euro olan Slovak stoperi kadrosunda tutmak için Paris Saint Germain ile görüşmelere başladı. Transfer için pazarlıklar devam ederken, Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

PSG KARARINI VERDİ: 20 MİLYON EURO

Le Parisien'in haberine göre; PSG, teknik patron Luis Enrique'nin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği belirtilen Skriniar için 20 milyon euro bonservis istiyor.

Paris kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, 2 kulüp arasındaki pazarlıkların neticelenmesini bekliyor.

Fransızlar duyurdu: PSG'nin Milan Skriniar için Fenerbahçe'den istediği bonservis - 2. Resim

23 MAÇTA 3 GOL

Fenerbahçe forması altında ligin ikinci yarısından 23 resmi maça çıkan Milan Skriniar, 3 kez fileleri havalandırırken, takım arkadaşlarına 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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