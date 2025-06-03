Fenerbahçe'nin gözü kulağı Osimhen'de! Vereceği karar taşları yerine oturtacak

Takıma golcü transferi yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'nin gözü kulağı Victor Osimhen'de. Yıldız isimden gelecek olan haber, sarı lacivertlilerin rotasını çizmesine yardımcı olacak.

Süper Lig'de 25'inci şampiyonluğunu ilan ederek 5'inci yıldızı takan, aynı zamanda Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'da, hiç şüphesiz bu başarının en büyük mimarı Victor Osimhen. Bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 41 maçta 37 gol atıp 8 de asist üreten Nijeryalı isim, henüz hangi takımda forma giyeceğinin kararını vermedi.

Golcü ismi takımda tutmak isteyen Galatasaray teklifini iletti ancak Osimhen'e Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgisi büyük. Transfer için astronomik rakamlar telaffuz edilirken, öte yandan Nijeryalı ismin tercihini Fenerbahçe de yakından takip ediyor.

TRANSFERİN ÖNÜNÜ AÇACAK

Sözcü'nin haberine göre; Nijeryalı yıldız için en ciddi teklif Al Hilal'den geldi. Eğer Suudi kulübü, Osimhen'i ikna edebilirse Fenerbahçe'nin golcü transferinin de önü açılmış olacak.

Haberde, sarı lacivertlilerin Al Hilal'in santraforu Aleksandar Mitrovic'in peşinde olduğu ve Suudilerin Osimhen transferini bitirmesi halinde Sırp golcünün satışına onay vereceği kaydedildi.

36 MAÇTA 28 GOL, 7 ASİST

Mitrovic'in yeniden Avrupa'da futbol oynamak istediği, Fenerbahçe yönetiminin ise 2026'ya kadar sözleşmesi olan golcü oyuncu için Al Hilal'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı ileri sürüldü.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 36 maçta forma giydi ve 28 gol, 7 asistlik performans sergiledi.